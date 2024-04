Muere Vincent Friell, actor de Trainspotting, a los 64 años

La industria del cine anunció la muerte de un actor de la película Trainspotting a los 64 años. Según la información de su agencia de representación Brennan Artists, Vincent Friell falleció el pasado domingo 14 de abril

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amigo y cliente, Vincent Friell, quien murió inesperadamente en el hospital con su familia a su alrededor, el domingo 14 de abril”, expresó en X sin revelar la causa de su deceso.

Diversos actores y escritores, como Ninian Dunnet, enviaron un mensaje de condolencias para familiares del actor.

Brenan artists informó la muerte del actor de Trainspotting. (Foto: instagram brennanartists)

“Vamos a hacer una gira del musical por Escocia el año que viene, y lamento más de lo que puedo decir que Vince no estará con nosotros para compartir la nostalgia y la celebración”, informó el escritor.

¿De qué murió Vincent Friell?

Hasta ahora, ni su agente, ni sus familiares han revelado la causa de su muerte, pues se desconoce si sufría de algún padecimiento de salud. El actor también fue parte de distintas obras de teatro como Young Vic, por lo que fue recordado por actores y escritores de diversos proyectos.

El presentador de radio, Ronnie McGhie compartió su conmoción y recordó la actuación de Friell en la película de Restless Natives.

“Por encima de todo, Vince fue un padre, esposo y amigo increíblemente amoroso y enviamos nuestro amor en este momento difícil a su esposa Alana y sus 2 hijos Connie y Jude. Pedimos que se les dé la privacidad para aceptar esta triste pérdida”, se informó en el mismo comunicado.

“Estoy totalmente en shock al enterarme de que el actor escocés Vincent Friell falleció. Estuvo en muchos programas, pero es su actuación en la película Restless Natives por la que será recordado. Una película maravillosa”, señaló en una publicación de Facebook.

Agencia Brenan anuncian la muerte de actor de Trainspotting. (Foto: x brenanartists)

¿Quién fue Vincent Friell?

Vincent Friell nació en el 7 de enero de 1960 en Escocia, fue un actor de cine y teatro, reconocido por películas como Trainspotting.

A los 25 años interpretó a Will en Restless Natives, el papel que lo llevó a la fama mundial y vinculó su nombre con las comedias criminales y cine de suburbios. Antes del retiro participó en la película The Angel’s Share y Jim the Fish.

Una sorpresa para el 2017 fue la segunda parte de la película Trainspotting y aunque algunos personajes formaron parte de la nueva parte, Vincent ya no participó en la secuela.

Películas

Angels Share

Trainspotting

Silent Scream

Series y programas

Taggart

Sin BIn

Teatro