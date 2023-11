¿Qué ha sido de las protagonistas de ‘Soñadoras’ a 25 años de su estreno?

Hace 25 años se estrenó la telenovela Soñadoras, considerada una de las producciones juveniles más populares de Televisa, protagonizada por importantes figuras de la actuación mexicana, como Alejandra Ávalos y Arturo Peniche, aunque no son los únicos.

Parte del éxito que tuvo Soñadoras fue gracias a su elenco juvenil, mismo que logró conectar con el público.

Esta telenovela contaba la historia de cuatro adolescentes que batallaban por cumplir sus sueños y seguir adelante con su vida en un ambiente lleno de obstáculos, que incluía su situación económica, personalidad y la misma sociedad en la que estaban inmersas, con problemas como drogadicción y narcotráfico.

Las historias de cada una de las protagonistas, sus vivencias y ‘problemas’ lograban que la audiencia empatizara con ellas y, a 25 años de su primera transmisión, sigue siendo considerada una ‘telenovela de culto’ en México.

Hasta hace unos meses se estaba retransmitiendo en Las Estrellas, aunque su relevancia con el paso de los años ha sido tal que también está disponible en plataformas de streaming como Vix+.

Si eres de aquellos que vivió la época de Soñadoras en su máximo esplendor, te has de preguntar qué pasó con las cuatro protagonistas juveniles de esta producción de Emilio Larrosa para Televisa. Y acá te contamos.

Michelle Vieth, Aracely Arámbula, Angélica Vale y Laisha Wilkins protgonizaron 'Soñadoras'. (Foto: Facebook / Laisha Wilkins)

Aracely Arámbula

Una de las protagonistas de Soñadoras es Aracely Arámbula, quien dio vida al personaje de Jacqueline de la Peña, una joven que vivía enamorada de su profesor de literatura, aunque ella le gustaba a uno de sus compañeros de clase, mismo al que no le correspondía.

Tras el éxito que logró Aracely Arámbula con Soñadoras, la actriz originaria de Chihuahua siguió trabajando en diversas producciones, como Abrázame muy fuerte (2000), Corazón salvaje (2009), La Patrona (2013), Los miserables (2014) y La Madrastra (2020).

También actuó en series como La Doña y El señor de los cielos. Su último trabajo en televisión fue La Rebelión, serie de 2022. También incursionó en la música con canciones para lagunas de las telenovelas en que participó.

En el ámbito personal, fue pareja de celebridades como Arturo Carmona y Luis Miguel, siendo este último con quien tuvo a sus hijos Miguel y Daniel, hoy adolescentes.

Aracely Arámbula encarnó a uno de los personajes más queridos de 'Soñadoras'. (Foto: Facebook / @AracelyArambulaOf)

Angélica Vale

La actriz encarnó a Julieta Ruiz Castañeda, una joven de bajos recursos que pretendía aparentar una vida distinta a la que tenía, por lo que inició una relación con un médico que cumplía con sus expectativas económicas, pero no en otros ámbitos.

En el caso de ‘la Vale’, hace unos meses dijo que formar parte de esta producción le causó algunos problemas personales que tenían que ver con su físico. “A mí me hizo mucho daño el personaje de Soñadoras que era bulímica (...) la gente se quedó con esa idea. Si me ves ahí era yo un palo, y me empezaron a decir de cosas”, explicó en De Primera Mano.

Después de Soñadoras, la hija de Angélica María siguió actuando para telenovelas como Amigas y Rivales (2001), Las vías del amor (2002) y La fea más bella (2006), aunque también desarrolló su perfil de comediante en programas como La Parodia y El privilegio de mandar, y producciones de drama como Mujeres Asesinas.

Su trayectoria también se enfoca al teatro musical y hasta doblaje, prestando su voz en películas como La Era del Hielo (2, 3 y 4), y la saga de Una película de huevos.

En el terreno personal, Angélica Vale se casó con Otto Padrón en 2011, con quien tiene dos hijos: Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Angélica Vale reveló hace unos meses que protagonizar 'Soñadoras' repercutió de forma negativa en su vida. (Foto: Instagram / @angelicavaleoriginal)

Michelle Vieth

Lucía de la Macorra fue el personaje que hizo Michelle Vieth en Soñadoras: una joven con gran poder adquisitivo y además la más aplicada de la clase, aunque no se percibía tan agraciada como las demás. Sin embargo, tenía un pretendiente que, en realidad, solo buscaba el beneficio de su dinero.

Después de su trabajo en la citada telenovela, también siguió con su trayectoria como actriz en telenovelas como Mujeres engañadas (1999), Amigas y rivales (2001), Clase 406 (2002), La madrastra (2005), Al diablo con los guapos (2007), Cuidado con el ángel (2008) y Mi fortuna es amarte (2021).

Además de actriz, también se ha desenvuelto como conductora de televisión, participante de reality shows y hecho teatro.

En su vida personal, se casó tres veces: la primera con el también actor Héctor Soberón, la segunda con el empresario Leandro Ampudia, con el que tuvo dos hijos, y la tercera con el torero Christian Aparicio, con el que también tuvo dos hijos.

Michelle Vieth es la más joven de las 'Soñadoras'. (Foto: Instagram / @michellevieth)

Laisha Wilkins

Wilkins dio vida en Soñadoras a Emilia González, una joven que solo sueña con convertirse en una bailarina famosa, y tiene un novio que también desea ser reconocido, pero como músico.

Al igual que sus compañeras, Laisha siguió trabajando en la industria del entretenimiento mexicano para novelas como Primer amor a mil por hora (2001), Bajo la misma piel (2003), La fea más bella (2006), Corazón salvaje (2009), Mentir para vivir (2013) y Tres veces Ana (2016), por mencionar algunas.

También ha sido actriz de series como Mujer, casos de la vida real y Mujeres asesinas, y conductora de TV. Poco se sabe sobre su vida personal, pero ha admitido en más de una ocasión que llegó a sufrir de trastornos alimenticios como anorexia.

Después se alejó de la actuación y actualmente se desempeña como columnista y conferencista.