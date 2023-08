Anahí revela el origen de la bulimia y anorexia que sufrió: ‘La pesadilla más grande’

Anahí se inició en la industria del entretenimiento cuando era una niña, pero pronto se convirtió en protagonista de telenovelas mexicanas como Rebelde, por lo que actualmente se encuentra de gira con sus compañeros de RBD luego de 15 años de ausencia en los escenarios.

Con el ‘Soy Rebelde Tour’ la cantante y actriz se presentará en ciudades de Estados Unidos, Colombia, Brasil y México pese a un incidente en su oído tras el que perdió la audición, una más de las complicaciones que le ha traído su carrera, que se suma a los problemas alimenticios que sufrió en la adolescencia.

Anahí se encuentra de gira con RBD. (Foto: Instagram @anahi)

Esto dijo Anahí sobre sus trastornos de anorexia y bulimia

La presión que Anahí sintió para bajar de peso por parte de un productor de Televisa fue en parte el origen de sus trastornos alimenticios, así lo contó en entrevista con Joaquín López Dóriga. Específicamente, quien estaba a cargo del proyecto Primer amor a mil por hora hizo un comentario que no olvida en el que criticó su aspecto físico.

“Me dice: ‘vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela’”, detalló.

Luego de esa reunión, a la que acudió junto a su mamá, llegó la baja autoestima. Pese a que finalmente ella protagonizó el melodrama junto a Kuno Becker y Pedro Damián sustituyó a esa otra persona al frente, su salud mental se vio afectada.

“Ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, ahí conocí el miedo a ser yo, una parte vulnerable a más no poder, ahí sentí que no era suficiente y empieza la pesadilla más grande de mi vida. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan”, añadió.