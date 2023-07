¿Wendy, participante de ‘La Casa de los Famosos’, firmó exclusividad con Televisa? Esto sabemos

Wendy Guevara es una de las participantes favorita de La Casa de los Famosos México, reality show de Televisa donde varias celebridad compiten por un premio final de cuatro millones de pesos.

La influencer ha destacado por su personalidad, misma con la que ha logrado conectar con la audiencia. En redes sociales piden que ella sea la ganadora, aunque la misma Guevara considera que no tiene oportunidad de recibir el premio final.

No obstante, Juan Osorio aseguró que tiene preparado un papel para Wendy en su próxima producción en Televisa, empresa con la que, presuntamente, la joven habría firmado un contrato de exclusividad de, por lo menos, tres años.

De acuerdo con una entrevista que ofrecieron dos personas presuntamente cercanas a Wendy para TV Notas, cuando Televisa contactó a la influencer de 29 años, esta se sentía dudosa de aceptar la oferta.

“Al principio, le costó trabajo aceptar. Le explicamos que era una gran oportunidad. Que crearía un precedente en la televisión a nivel nacional porque sería la primera persona trans en estar en un programa como este (La Casa de los Famosos México) y aceptó. Estamos contentísimos con lo que ha hecho”, aseguraron en primera instancia.

Casa Wendy Guevara es una de las favoritas en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Tik Tok / @adriateag9q)

¿Televisa ya tiene planes para Wendy Guevara?

Las mismas personas que hablaron con la revista aseguraron que la influencer se encuentra entre los ‘nuevos talentos’ de Televisa.

“Ella es la carta fuerte para el próximo año en la empresa (…) tiene asegurado trabajo en la televisora. Mínimo tres años más”, aseguraron las fuentes, que también hablaron sobre la emoción de la integrante de ’Las Perdidas’ al momento de que le dijeron todo lo que tenían preparado para ella.

“En cuanto le dijeron todos los proyectos, estaba más que emocionada y no paraba de reír y gritar. Wendy recoge lo que sembró. No son tantos años de estar en redes, pero ha conectado tanto con la gente, que por eso le está yendo bien”.

La influencer Wendy Guevara ha destacado desde 2017 por su personalidad. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

¿Cuánto gana Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México?

De igual forma, aseguraron que, contrario a los rumores que existen en redes sociales, la influencer no gana poco dentro del reality show.

Presuntamente, existe un tabulador en Televisa con el que se miden los sueldos de las y los participantes del programa, y donde Wendy se encuentra en un punto medio, según las fuentes que dieron entrevista.

“Todos entraron a un tabulador y, obvio, hay varios sueldos. Ella no es la que menos gana. Están segmentados en tres bloques y ella está en el segundo. Creo que todos quedaron satisfechos con sus pagos y, si ganan, se llevarán cuatro millones de pesos. Además, a ella no le importa si gana o no el reality”, aseguraron.