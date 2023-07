Kika Quijano, hermana de Apio, revela que la llevaron a la gala de ‘La Casa de los Famosos’ con engaños

Las polémicas en torno a la Casa de los Famosos continúan. Tras la eliminación de Bárbara Torres, quien fue la sexta participante en abandonar el reality, Kika Quijano, hermana de Apio, reveló que estaba molesta porque la productora del programa no había cumplido lo que le había prometido.

De acuerdo con la también integrante de Kabah, las invitaciones para asistir a una de las galas ya estaba sobre la mesa sin embargo por temas laborales no había aceptado.

Fue hasta que organizadores del programa le ofrecieron la posibilidad de un breve encuentro con su hermano que la intérprete accedió.

No obstante, esta promesa no se cumplió y, aunado con percances en el programa, Kika mostró su descontento.

¿Qué pasó con Kika Quijano en la gala de eliminación?

A través de su perfil de Instagram que Kika compartió su experiencia del domingo 16 de julio durante la gala que presenta Galilea Montijo.

La cantante señaló que durante la ceremonia no la dejaron hablar pese a que levantó la mano en más de una ocasión para pronunciarse en torno a lo que sucedió entre Apio y Wendy.

“Yo fui, hablé lo mejor que pude, no me dejaron decir más... no te dan mucho espacio para hablar, tuve que levantar la mano, a veces para hablar, no se dio”, dijo a sus seguidores.

Asimismo la intérprete reveló que le causó mucho enojo que al final del programa no la dejaron ver a Apio, pese al compromiso que había hecho la producción.

“Sé que mi hermano me necesitaba mucho, y vine con la productora, pensando que podía tener un ratito para que mi hermano se sintiera mejor, después de todo lo que pasó con Wendy”, aseguró.

Su molestia escaló pues nadie del equipo le daba solución así que comenzó a gritar el nombre de Apio afuera de la casa.

“Íbamos a poder cumplir lo que me habían dicho, pero, pues saliendo ya no vi a nadie, entonces yo dije ‘no me voy a ir de aquí sin que mi hermano sepa que estoy aquí’, entonces le empecé a gritar afuera del foro y me querían sacar”, recordó.

Kika ha mostrado su apoyo a Apio en redes sociales. (Foto: Instagram @federicaquijano)

El personal de seguridad intentó persuadirla para que dejará de gritar y hasta de retirarla de las instalaciones.

“Todo el mundo me jalaba, me decían ‘no cállate, cállate’, y dije no, no me trajeron desde Mérida para hacer tres cositas, dije ‘no, no me parece justo’”, señaló.

Los intentos del staff para frenar las acciones de Federica no la detuvieron. La cantante aseguró que gritó lo más fuerte posible pero finalmente se detuvo cuando llegó la policía.

“Cómo dejan a muchos que vayan a gritar y a otros no, me puse a gritar, la policía atrás gritándome, y dije ‘no, no me muevo, hasta que mi hermano me escuche’”, mencionó finalmente Federica Quijano.

Los intentos de Federica para comunicarse con su hermano fueron exitosos, pues Apio le gritaba conmovido desde la casa “hermana”. En la transmisión del programa se escuchan al fondo las sirenas de las patrullas que llegaron tras el altercado con la cantante.