Anna Ferro confirma que no dejó entrar a Ingrid Coronado al funeral de Fernando del Solar

Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, negó las acusaciones de una exempleada de tratar mal al conductor previo a su muerte, así como a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado.

“En ningún momento se haría eso; para empezar, Fer nunca lo hubiera permitido”, señaló luego de que quien fue identificada como Ángeles refiriera que la instructora de yoga amenazaba a los trabajadores, le gritaba a su esposo y supuestamente estaba interesada en su fortuna.

“Si esto fue cuando esta señora estuvo con nosotros, que yo nomás la conocí como 2 o 3 meses, no recuerdo bien las fechas. De hecho, tengo su contrato de confidencialidad y su renuncia, fue antes de que Fer fuera hospitalizado en 2019, hace muchísimo tiempo”, añadió a Venga la alegría.

Sin embargo, afirmó que hizo las declaraciones cuando el argentino no está para “dar su testimonio y sus argumentos”, pero argumentó que “sus verdaderos amigos saben qué es y que no”.

También lamentó los dichos negativos en torno a su relación a poco más de un año de su muerte. “Uno, creo que no se lo deseo a nadie. Dos, no las leo, me entero por mi familia, abogados o por amistades, y tres, no me lo tomo personal porque creo que cada ser humano tiene su propio dolor y refleja lo que trae adentro, la persona que está expresando es su propio dolor, no es el mío”.

Anna Ferro desmintió haber maltratado a Fernando del Solar o a sus hijos con Ingrid Coronado. (Foto: Instagram @annaferro8)

Anna Ferro no dejó entrar a Ingrid Coronado al funeral

Mientras que Ingrid Coronado explicó a Ventaneando que sus hijos le han contado momentos desagradables con Ferro, Anna confirmó que no le permitió la entrada en el funeral a la conductora, situación que fue algo tensa para la familia.

“Los hijos de Fer entraron perfectamente (…) Lógicamente a la señora no se le permitió entrar, eso sí es verdad, por la relación que ellos ya no tenían y que no era una relación muy amena. Por respeto a él, a la familia y lo que él también quería”, señaló a los medios.

Al ser cuestionada por el departamento en Cuernavaca por el que mantienen una disputa, quiso mantener el silencio, pues es un tema del que se están haciendo cargo sus abogados.

“Por gracia o desgracia tuve que cambiar de abogados y tuve que volver a recomenzar para poder hacer las negociaciones con la señora. Hemos tenido la comunicación y esperemos que lleguemos a buen puerto en todo aspecto”.