Ingrid Coronado: Estas son las 2 propiedades que ha disputado con Charly López y Anna Ferro

Hace unos días, en el marco de la presentación del Juguetón 2023, Ingrid Coronado habló sobre algunos de los conflictos que han resonado en especial tras la muerte de Fernando del Solar: “Estar hablando de personas que llevan muchísimos años lucrando, hablando mal de mí, cuando deberían estar agradecidos porque viven en una propiedad mía, la verdad es algo que no tengo interés de hablar”.

En ese momento ella estaba siendo cuestionada por la prensa sobre su exesposo Charly López, a quien demandó por una casa, aunque la conductora también tiene un departamento que ha estado en polémica con Anna Ferro, viuda de Del Solar, por un departamento en Morelos.

Coronado también destacó en el breve encuentro con la prensa que prefiere estar centrada en sus proyectos profesionales, como un nuevo show, una gira por México y hasta otro libro.

El departamento donde vivió Anna Ferro y Fernando del Solar

Tras el fallecimiento de Fernando del Solar, los pendientes legales comenzaron a relucir entre Ingrid Coronado y Ana Ferro, desde una demanda por pensión alimenticia, el testamento y un departamento.

La polémica comenzó con una supuesta demanda que lanzó la conductora mexicana en contra de Fernando del Solar antes de morir; sin embargo, luego Coronado afirmó que la demandada fue ella por parte de su expareja.

Ingrid comentó en entrevista con Yordi Rosado que ésta fue interpuesta por parte de Fernando del Solar para pedirle más pensiones a ella y que, durante los ocho años que duró la acción legal, el conductor fallecido no pagó las colegiaturas de algunos de sus hijos:

“Él vivía en un departamento en el que la mitad era mío, fueron ocho años en donde se alargó una situación sumamente dolorosa”.

Se trata de la propiedad en la que vivió Fernando del Solar y Anna Ferro. De acuerdo con Claudia Ramírez, abogada de Ingrid Coronado, el inmueble es de la presentadora y la viuda del conductor ha vivido ahí sin pagar ningún tipo de renta, comentó a mediados de agosto 2022, a través del programa de Ventaneando.

“El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Ella (Anna Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra”, explicó la abogada en aquella ocasión.

En octubre de 2022 se reportó que Anna Ferro había vaciado el sitio al mudarse, situación que apoyó Charly López: “inteligentemente lo hizo a sabiendas, ve la historia, yo creo que dijo ‘si lo dejo ahí, me lo quitan’... Si el departamento se lo dejó su esposo, si era de Fernando, y teniendo el antecedente de cómo se ha comportado la otra persona (Ingrid Coronado), yo hubiera hecho lo mismo”, dijo en ese entonces.

La casa de Ingrid Coronado y Charly López

Ingrid Coronado y Charly López eran una de las parejas más populares del mundo del entretenimiento en los años 90. No obstante, en 2004 se divorciaron tras un matrimonio en el que tuvieron un hijo.

La conductora reveló en el programa de Yordi Rosado que tras su separación, ella sufrió un intento de robo en la casa donde había vivido con Charly López, tras lo cual ella buscó establecerse en otro sitio.

“De mi habitación había unas ‘puertitas’ que daban a un vitral en donde, al abrir la puerta, vi a una persona con una pistola”. En aquel momento el supuesto atacante le estaba explicando que era un asalto, pero que ella no se esperó y salió corriendo para esconderse debajo de su cama.

Afortunadamente no sucedió nada, pero fue a poner la denuncia: “Al día siguiente me pidieron que fuera al Ministerio Público a rendir declaración y cuando fui fueron a mi casa a revisar y (me dijeron): ‘¿qué le robaron, seño?’, ‘pues nada’, revisaron la chapa y me dijeron: ‘esto no tiene nada, no está ni forzada ni nada, uy, no seño, a usted la quería asustar’, y lo lograron”.

A los tres meses de haber abandonado la casa por el susto y ponerla en venta, recibió una llamada de su corredora que le confirmó que su exesposo se había mudado a aquella propiedad: “¿tú sabías que él ya vive ahí? Él lleva dos meses viviendo ahí”.

Según Coronado, el exGaribaldi le comentó “es que yo te la voy a pagar”, por lo que ella le respondió: “es muy fácil, el dinero que yo te di en efectivo, equivale a la mitad de esa casa, devuélveme mi dinero y con eso quedamos”.

“Lleva 17-18 años viviendo ahí en una casa que no me pagó mi parte, no paga renta, no paga la pensión alimenticia de Emiliano, no paga su escuela, no paga sus seguros de gastos médicos, cuando es un chavo que vive con diabetes”, explicó Coronado en una ocasión.

Por ello, hace unos años ella lo demandó para que le pague la mitad de la casa o la propiedad se venda y le dé lo que le corresponde.