Ingrid Coronado vivió un intento de asalto en la casa por la que demandó a Charly López: ‘No me pagó'

La conductora mexicana Ingrid Coronado se sinceró sobre algunos aspectos de su vida privada, entre los que resaltó el inicio de su relación con Fernando del Solar, los problemas que culminaron con una complicada separación y ataques en su contra, aunque también tomó un momento para relatar cómo fue su primer matrimonio con Charly López y la casa por la cual lo demandó.

Durante la década de los años noventa, Charly López e Ingrid Coronado eran una de las parejas más populares del medio del entretenimiento. El exGaribaldi y la conductora tuvieron un hijo juntos, pero se divorciaron en 2006.

¿Cómo se conocieron Ingrid Coronado y Charly López?

Durante el programa de Yordi Rosado, la mexicana habló sobre cómo inició su relación con Charly López: se conocieron en 1994 cuando Coronado adicionó para ser parte de la agrupación de Garibaldi. Desde aquel momento las celebridades empezaron un romance en el que tuvieron la oportunidad de emprender algunos viajes: “Él era muy lindo conmigo al principio”.

La conductora explicó que durante una fiesta de cumpleaños que se organizó a sí misma, Charly López le pidió matrimonio.

“Estábamos en la comida y que sacan el anillo. Así de ’¿te quieres casar conmigo?’ Y en ese momento dije ‘alguien se quiere casar conmigo’”, explicó; al armar sus planes con Charly para casarse tenían planeado hacerlo en Acapulco en octubre, pero su embarazo obligó a que las celebridades cambiaran sus planes y se casaran a los tres meses.

El matrimonio de Ingrid Coronado y Charly López

Yordi le preguntó si fue feliz durante sus primeros años de matrimonio con Charly, “Pues no, no mucho”, contestó ella.

Además, explicó que era compleja su relación con el cantante, ya que ella trabajaba en el día y él por las noches, algo que generó cierta fricción en la forma en la que convivían y cuidaban a su hijo.

“Deje de trabajar todo el año y él puso un antro. Es muy difícil tener una relación familiar sana cuando la otra persona vive de noche, toma, llega tarde. Se vuelve una relación muy complicada”, puntualizó la conductora. A raíz de ello y otros problemas que tuvieron en 2006, se divorciaron.

Tras su separación con Fernando del Solar, años después, ella comenzó a ser atacada en especial en una revista a la que demandó por publicar información privada incluso de su hijo, un menor de edad. En los documentos vio que esa editorial había solicitado a dos testigos de su lado: Fernando del Solar y Charly López, “con eso me di cuenta de dónde venía la información”.

Ingrid Coronado sufrió un intento de robó tras su divorcio

La también cantante habló de uno de los episodios más intensos de su vida en la que alguien trató de meterse al hogar que compartió con Charly López poco poco después de haberse divorciado.

“Llegó un día en el que mi hijo se había ido con su papá a Acapulco el fin de semana y yo tuve una cena, estaba saliendo con un cuate, invite a mis amiga, jugamos cartas. Total, se fueron de la casa, era una casa que subías las escaleras y había una reja, que cerrabas para proteger las habitaciones. Recuerdo que una amiga me llamó para pedirme opiniones del ‘galán’ con el que estaba saliendo”, comenzó a relatar Ingrid Coronado.

Especificó que aquella persona con la que estaba saliendo era su primera cita desde el divorcio con Charly López, pero que al hablar con su amiga por el teléfono empezó a escuchar ruidos extraños adentro de su hogar.

“De mi habitación había unas ‘puertitas’ que daban a un vitral en donde, al abrir la puerta, vi a una persona con una pistola”, comentó la conductora de televisión. Relató que en aquel momento el supuesto atacante le estaba explicando que era un asalto, pero que ella no se esperó y salió corriendo para esconderse debajo de su cama.

Ingrid Coronado continúo su historia explicando que le marcó a su madre y a la policía. “Empecé a escuchar ruidos y demás hasta que llegó mi mamá y la policía”. Afortunadamente no sucedió nada y al día siguiente fue al Ministerio Público para denunciar lo que sucedió.

“Al día siguiente me pidieron que fuera al Ministerio Público a rendir declaración y cuando fui fueron a mi casa a revisar y (me dijeron): ‘¿qué le robaron, seño?’, ‘pues nada’, revisaron la chapa y me dijeron: ‘esto no tiene nada, no está ni forzada ni nada, uy, no seño, a usted la quería asustar’, y lo lograron”.

La casa por la que Ingrid demanda a Charly

A los tres meses de haber abandonado la casa por el susto y ponerla en venta, recibió una llamada de su corredora que confirmó que Charly López se había mudado a aquella propiedad: “¿tú sabías que él ya vive ahí? Él lleva dos meses viviendo ahí”

Así que le llamó por teléfono y le dijo: “es que yo te la voy a pagar”, por lo que ella le respondió: “es muy fácil, el dinero que yo te di en efectivo, equivale a la mitad de esa casa, devuélveme mi dinero y con eso quedamos”.

Sin embargo, él le hizo saber que ya no tenía la cantidad, pero que se la pagaría: “Lleva 17-18 años viviendo ahí en una casa que no me pagó mi parte, no paga renta, no paga la pensión alimenticia de Emiliano, no paga su escuela, no paga sus seguros de gastos médicos, cuando es un chavo que vive con diabetes... Hace unos años tomé la decisión de demandarlo para que o me pagué la mitad de esa casa o se venda la casa y nos corresponda la mitad y la mitad”.