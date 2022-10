Charly López habla de la disputa de Ingrid Coronado y Anna Ferro: ‘Yo hubiera hecho lo mismo’

Después de que fue abierto el testamento del conductor Fernando del Solar, Ingrid Coronado se dijo sorprendida de la forma en que realizó la repartición, pues considera que dejó desprotegidos a los hijos que tuvieron; el tema avivó la polémica por las propiedades y ahora fue comentado hasta por el cantante Charly López

El integrante de Garibaldi estuvo casado con Ingrid Coronado de 1998 a 2004, tuvieron un hijo (Emiliano) y él actualmente enfrenta una demanda de su expareja; al encontrarse con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue cuestionado sobre el testamento de Del Solar:

“Yo no puedo dar un punto de vista hasta no saber. Yo como papá no dejaría a Emiliano nunca, es el único que está en mi testamento, pero yo no sé qué haya pasado con Fernando, desconozco qué haya hecho Ingrid”, dijo el integrante de Garibaldi.

Asimismo, aseguró que tuvo algunos problemas con Fernando del Solar y le pidió disculpas, lo describió como “un tipazo” que amaba a sus hijos, sin embargo, opinó que “a veces los seres humanos somos descuidados y dejamos las cosas para mañana”.

También habló sobre la viuda del conductor: “Anna Ferro se portó increíble con Fernando desde que él terminó con la señora (Coronado). Lo cuidó, estuvo con Fernando no se fue porque estuviera enfermo, se fue por otra cosa, creo que fue más de tristeza”.

El departamento en disputa entre Ingrid Coronado y Anna Ferro

Recientemente, Ingrid Coronado aseguró que no había iniciado un proceso legal en contra de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, quien vivía en un departamento de su propiedad ubicado en Cuernavaca, lo cual podría cambiar luego de que sus abogados constataran que la instructora de yoga se había mudado y lo había vaciado.

“Si no hubiera sido de ella no lo puede vender, de entrada no puedes vender algo que no es tuyo, si fuera de otra persona era de la otra persona, pero si estaba en nombre de Fernando y de ella como viuda, ella tiene el derecho de venderlo”, comentó López.

Charly López, quien dijo no saber los detalles, agregó que él habría actuado de la misma manera: “además yo creo que inteligentemente lo hizo a sabiendas. Ve la historia, yo creo que dijo ‘si lo dejo ahí, me lo quitan’... Si el departamento se lo dejó su esposo, si era de Fernando, y teniendo el antecedente de cómo se ha comportado la otra persona (Ingrid Coronado), yo hubiera hecho lo mismo”.

El integrante de Garibaldi continuó con sus declaraciones y aseguró no estar del lado de nadie cuando se le preguntó si defendería a Anna Ferro en la disputa:

“No tengo porque apoyar a alguien que no conozco, yo respetó lo que haga la señora Anna Ferro. No tengo el gusto de conocerla, pero es un tema entre ellas. Yo no estoy para defender, cada quien se puede cuidar”.

¿De qué es la demanda de Ingrid Coronado a Charly López?

De acuerdo con los reportes, Ingrid le demanda sobre todo la mitad de la casa en la que vivieron cuando se unieron en matrimonio, además de pagos derivados de las rentas.

En diciembre pasado, López aseguró que ya le había pagado la parte correspondiente, lo cual se escribió en un documento el cual supuestamente perdió. A finales de 2021 la conductora también lo demandó, junto al periodista Gustavo Adolfo Infante, por violencia mediática y de género luego de unas declaraciones sobre su vida privada.