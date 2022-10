Alfredo Adame entró a una cirugía por sus lesiones: ‘Hoy me operan de emergencia’

“Hoy me operan”, anunció en un video de Instagram el actor y conductor Alfredo Adame, quien el pasado 28 de septiembre fue agredido en las cercanías de su casa con graves lesiones en el rostro como resultado: cuatro fracturas en la cara y posible desprendimiento de retina.

Esta mañana, el conductor explicó que alrededor de las 8:30 horas entraría a una cirugía que ya no podía esperar para que le sean colocadas cuatro placas de titanio en su pómulo derecho para sanar las fracturas:

“Me avisaron el viernes ya muy tarde, de emergencia. Entonces pues bueno, hoy me hacen la operación de estas placas de titanio en el pómulo derecho, les mando un saludo y si no contesto ya saben por qué es”.

También informó en otro contenido que se encontraba en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, ubicado en Tlalpan, Ciudad de México; en el video se observa que está en la sala de Control de Cirugía Plástica.

Agrega que lo habían citado desde las 6:00 de la mañana y era imprescindible que se realizara este lunes, aunque él esperaba que fuera en tres semanas:

“Dicen que no se pueden arriesgar a que esta fisura (cerca del ojo), el daño se puede hacer mayor, no se pueden arriesgar, voy a entrar a esta cirugía, es de tres horas, seguramente me voy a quedar a dormir en el hospital”.

Previamente, había dado a conocer que había acudido al Hospital General Dr. Manuel Gea González por una valoración con el oftalmólogo: “Tengo cuatro fracturas de la cara, una interior y tres afuera, posible desprendimiento de retina, ahí salió un video donde el tipo que me golpea por atrás con una piedra me estrella y me golpea, es una piedra que recoge y me la estrella en la cara”, relata.

¿Qué le pasó a Alfredo Adame?

Adame presenció el ataque a un hombre en en Tepepan, Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Según su versión, la tarde del 28 de septiembre fue “víctima de unos malandros”, quienes presuntamente realizaron un “ajuste de cuentas” a las afueras de su domicilio: le dispararon a un hombre e hirieron en el hombro a la mujer que lo acompañaba.

“Llega el primero que me agredió gritando que lo ayuden, yo pensé que era una mujer embarazada. Bajan a la mujer y me doy cuenta que trae sangre. Me regreso a la puerta y de repente el que traía a la mujer y otros tres se vienen enfrente: ‘un teléfono, por favor’. Yo, como toda la vida he tenido vocación de ayudar a la gente, me acerco y le pregunto ‘¿qué pasó?, como diciendo si quieres un celular aquí está el mío. ‘Lárgate de aquí hij…, que tienes que andar de metiche’, me dijeron”.

Hace unos días se filtró un video de las agresiones que recibió, publicado por un reportero, a quien el actor denunció penalmente:

“Mis abogados ya presentaron una denuncia penal en contra de ‘c4jiménez’, que es un cuate de muy mala fama, que se sabe que trabaja con bandas y que chantajea gente por medio de los videos. No es periodista, no tiene cédula profesional, es un vago y nada más con eso les digo todo”, le dijo a Venga la Alegría.

Y agregó que la denuncia era por exhibir un video que está relacionado con una investigación donde hubo lesiones: “hubo sangre, hubo de todo... Es un delito muy grave exhibir un video que está relacionado con hechos de sangre, con hechos de violencia. Esto es cárcel”, argumentó.