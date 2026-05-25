Hackers van por hasta mil 500 mdp con fraudes en el Hot Sale 2026

Los ciberataques durante el Hot Sale 2026 podrían aumentar hasta un 500 por ciento.

El Hot Sale 2026 que arranca del 25 de mayo al 2 de junio, no sólo perfila para romper récords de ingresos para el comercio electrónico en México, también amenaza con convertirse en uno de los periodos más rentables para el cibercrimen, ya que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) podría llevar a los criminales a captar hasta mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con Antonio Fajer, CEO y presidente de Pentafon, una empresa especializada en contact center, anticipó que para este año, se espera que, durante la temporada de ofertas, los ciberataques crezcan hasta 500 por ciento, es decir 20 veces más rápido que el ritmo anual de crecimiento de 25 por ciento del comercio electrónico.

“El comercio electrónico tiene montos de crecimiento significativos, crece a cuatro veces lo que crece el comercio tradicional, obviamente esto hace mucho más apetitoso para los delincuentes cambiar sus modelos de robos. Fácilmente este año van a obtener entre 500 millones mil 500 millones de pesos mediante fraudes digitales”, comentó el ejecutivo.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), el e-commerce en el país mueve cerca de 941 mil millones de pesos anuales y se estima que sólo durante el Hot Sale 2026, se van a obtener ingresos cercanos a los 50 mil millones de pesos, lo que coloca al país dentro del top 10 mundial en penetración digital.

“El atractivo para las redes criminales radica en el volumen masivo de operaciones concentradas en un corto periodo. Tan sólo el Hot Sale 2025 generó ingresos históricos por 42 mil 725 millones de pesos y para este año se anticipa un crecimiento cercano a 25 por ciento”, añadió el CEO de Pentafon.

(Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib)

La presión por aprovechar ofertas relámpago y descuentos limitados provoca que millones de usuarios reduzcan filtros de seguridad y tomen decisiones apresuradas, un entorno ideal para páginas falsas, promociones simuladas y robo de datos bancarios.

“Como estamos hablando de tiempos de ofertas limitadas, es la oportunidad para este tipo de delincuentes de generar todo tipo de ofertas simuladas para realizar fraudes”, aseguró Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn.

Riesgo de 8 millones de fraudes digitales

Durante este año, se proyecta que el riesgo de intentos de fraudes digitales pueda superar los 8 millones de incidentes, debido a que se estima que México cuenta con alrededor de 77.2 millones de compradores digitales activos, así como más de 700 marcas que participarán durante el Hot Sale 2026, lo que lo convierte en un mercado de oportunidad.

“La sofisticación del fraude digital está desplazando al crimen tradicional hacia modelos más rentables y difíciles de rastrear. A diferencia de los delitos físicos, los ataques digitales permiten operar desde cualquier país, automatizar campañas fraudulentas y atacar simultáneamente a miles de consumidores durante eventos masivos de ventas”, dijo Víctor Ruiz.

María Isabel Manjarrez, investigadora de Kaspersky, alertó que, para este año, se espera que los ciberdelincuentes aprovechen el aumento de entregas a domicilio para enviar paquetes falsos con códigos QR maliciosos.

“Recibir algo que no pediste no es suerte, sino una alerta de privacidad, detrás de este amigable mensaje se oculta una trampa de quishing (phishing a través de códigos QR) que, si la víctima escanea, será víctima de un ataque malicioso”, aseguró.

Los delincuentes utilizan bases de datos filtradas para enviar paquetes con mensajes engañosos como “¡Recibiste un regalo!”.

Al escanear el código QR, las víctimas son dirigidas a sitios fraudulentos donde entregan datos bancarios o descargan malware que permite controlar el dispositivo móvil.

“El peligro de esta estafa radica en que explota la curiosidad y se apoya en una tecnología que muchos consideran inofensiva”, señaló Manjarrez, quien detalló que 47 por ciento de los mexicanos desconoce que un código QR falso puede comprometer aplicaciones financieras y datos personales.

Con lo anterior, los expertos coincidieron en que el Hot Sale dejó de ser únicamente una campaña comercial para convertirse en uno de los mayores puntos de presión para la ciberseguridad del ecosistema digital mexicano.

“Durante Hot Sale, los consumidores deben desconfiar de ofertas demasiado atractivas y verificar que las compras se realicen únicamente en sitios oficiales con conexión segura. Nunca se debe abrir enlaces enviados por mensajes o redes sociales sin confirmar su autenticidad”, recomendó el CEO de Silikn.