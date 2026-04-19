Caso MetaXchange: ¿Cuántas denuncias van por el esquema de fraude y qué sigue con la investigación?

Los operadores de MetaXchange tenían cientos de víctimas, a quienes ofrecían rendimientos atractivos para que invirtieran su dinero.

La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que, tras la detención de Nazaret ‘N’ y Patrick ‘N’, vinculados con la empresa MetaXchange, señalada de fraude piramidal, las investigaciones continúan, a fin de detener a todas las personas vinculadas y de desarticular a la organización.

De acuerdo con las autoridades, cuentan con 120 denuncias contra MetaXchange por un monto de 150 millones de pesos.

Entre los denunciantes está la actriz y cantante Sandra Echeverría, quien aseguró que MetaXchange ha defraudado a más de mil 500 personas, y que los jueces aún esperan la evidencia de más de 200 denuncias.

La Fiscalía añadió que las denuncias que se tienen al momento ayudaron al análisis financiero, rastreo de cuentas y trabajo ministerial para descubrir cómo hacía fraude MetaXchange, que tenía un patrón de captación de recursos con pagos a partir de nuevas víctimas, lo que se le conoce como un esquema tipo ponzi o piramidal.

Los clientes invertían en la empresa porque ofrecía rendimientos mayores a los de otros bancos, e incluso al inicio recibieron pagos que les generaron confianza, presuntamente con dinero de las nuevas víctimas.

Dichas operaciones financieras estaban respaldadas (en apariencia) con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban ser legales; sin embargo, los clientes dejaron de recibir dinero y no les fue devuelto el monto que invirtieron.

Sandra Echeverría expuso, por ejemplo, que llevaba año y medio sin recibir rendimientos y sin que le devolvieran su dinero.

¿Qué sigue en la investigación por el caso de MetaXchange?

La Fiscalía continuará en las labores para dar con todos los participantes en la modalidad de fraude piramidal en MetaXchange, a fin de hacer justicia para las personas afectadas.

Sandra Echeverría, quien agradeció a la Fiscalía CDMX por la detención de Nazaret ‘N’ y por el apoyo brindado, mencionó en sus redes sociales que en los últimos días se han liberado nuevas órdenes de aprehensión, y se espera que los testimonios de las víctimas de fraude continúen aportando pruebas.