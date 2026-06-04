México evita pago de 315 millones de dólares tras ganar arbitraje internacional contra minera de EU

CIADI da la razón a México y desecha millonaria demanda de minera estadounidense por proyecto en Coahuila.

México evitó una reclamación por más de 315 millones de dólares luego de que un tribunal del Banco Mundial resolvió a su favor un arbitraje internacional iniciado por la minera estadounidense Silver Bull Resources por un proyecto en Sierra Mojada, Coahuila.

La Secretaría de Economía informó este jueves que el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial, resolvió por unanimidad a favor del Estado mexicano y desestimó en su totalidad las reclamaciones presentadas por la compañía.

El conflicto se originó bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), luego de que Silver Bull argumentó que autoridades locales habrían permitido que una cooperativa minera impidiera el desarrollo de su proyecto en Sierra Mojada, Coahuila, donde la empresa poseía concesiones adquiridas entre 1996 y 2002.

La minera sostenía que estas acciones afectaron su inversión y exigía una compensación superior a los 315 millones de dólares.

CIADI da la razón a México y desecha millonaria demanda de minera estadounidense

Durante el procedimiento, México defendió que autoridades estatales actuaron de manera razonable frente a un conflicto social entre la empresa y habitantes de la comunidad, además de argumentar que las reclamaciones se encontraban fuera del alcance temporal del TLCAN y que la compañía no contaba con la capacidad técnica y financiera necesaria para desarrollar el proyecto.

El fallo, emitido el pasado 29 de mayo, concluyó que no existían elementos para sostener que el Estado mexicano promovió el bloqueo del proyecto minero.

Asimismo, determinó que los hechos alegados por Silver Bull ocurrieron fuera del periodo susceptible de análisis bajo las disposiciones del TLCAN, por lo que el tribunal carecía de competencia para resolver el fondo del asunto.

Además de rechazar la demanda, el panel arbitral ordenó a Silver Bull reembolsar a México una suma relevante por concepto de gastos y costos asociados al procedimiento.

Silver Bull deberá reembolsar gastos tras perder arbitraje

“Con esto, el Estado mexicano logró una victoria sumamente relevante que fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional, al confirmar los límites de las obligaciones asumidas por México bajo tratados internacionales y dejando en claro que los hechos en controversia no eran atribuibles al Estado mexicano”, puntualizó la dependencia.

La defensa del Estado estuvo a cargo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas internacionales Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

De acuerdo con el portal del CIADI, el arbitraje ARB/23/24 inició el 28 de junio de 2023, mientras que el resultado del procedimiento aconteció el pasado 29 de mayo

El laudo arbitral aún se encuentra en proceso de revisión para identificar información confidencial susceptible de protección. Una vez concluido ese procedimiento, la resolución será publicada por el CIADI.