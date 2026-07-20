Para la ‘cruda de futbol’ tras el Mundial: ¿Dónde ver la jornada 2 de la Liga MX?

La Jornada 2 de la Liga MX llega tras la final del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini, Liga MX).

Tras el campeonato de España en el Mundial 2026, se reanudan rápidamente las acciones en las canchas del país para jugar la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, la cual estará ‘partida’ por la celebración del trofeo Campeón de Campeones.

Así que no te preocupes, pues la ‘cruda de futbol’ tras más de un mes de acciones mundialistas durará únicamente unas horas antes de que veamos a cuatro de los equipos más populares de México, y el fin de semana jugarán los demás.

Jornada 2 del Apertrua 2026: ¿Cuándo y dónde VER los partidos de la Liga MX?

La segunda fecha del Apertura 2026 arranca de forma atípica el martes 21 de julio con dos partidos. El resto de encuentros se jugarán entre el viernes 24 y domingo 26.

Esto, porque Cruz Azul y Toluca disputan el trofeo Campeón de Campeones el próximo sábado 25 de julio de 2026 en el Dignity Health Sports Park de California a las 7:00 pm (tiempo del centro de México).

Ante este escenario, así es como queda el rol de juegos para la Jornada 2 de Liga MX:

Cruz Azul busca otro triunfo antes de disputar el Campeón de Campeones

La Jornada 2 inicia con un duelo adelantado entre el actual campeón de Liga MX Cruz Azul y Puebla. La Máquina busca regresa al Banorte a la espera de mantener el paso perfecto después de remontar al Atlético de San Luis en su debut, mientras que La Franja intenta dar continuidad al triunfo que consiguió como visitante ante Juárez.

Toluca pone a prueba a unos Pumas que llegan golpeados tras la goleada

El Campeón de Concachampions Toluca recibe a Pumas con la intención de ligar su segundo triunfo del torneo tras vencer a Guadalajara en la Fecha 1. Del otro lado, los universitarios buscan dejar atrás la derrota 3-0 ante Pachuca, resultado que colocó a los Tuzos como líderes del Apertura 2026 por diferencia de goles.

Atlante vuelve a casa con un reto de alto calibre ante América

En su regreso a Liga MX, Atlante juega su primer partido como local frente al América. Los Potros de Hierro buscan recuperarse de la derrota sufrida ante Necaxa, mientras que las Águilas van por su segunda victoria consecutiva tras imponerse por la mínima a Querétaro.

Xolos quiere confirmar su buen arranque y León busca reaccionar

Tijuana busca aprovechar el impulso que le dio su triunfo sobre Tigres para mantenerse en la parte alta de la tabla. León, en cambio, llega con la obligación de sumar después de perder frente a Atlas en un encuentro marcado por la expulsión de Diber Cambindo.

Chivas y Juárez, obligados a responder tras un debut sin puntos

Guadalajara busca sus primeros puntos del torneo luego de caer ante Toluca en la jornada inaugural. Juárez también intenta corregir el rumbo después de perder como local frente a Puebla.

Atlas quiere confirmar su gran debut ante un Santos que necesita reaccionar

Atlas visita a Santos Laguna con la confianza que le dio su victoria sobre León, con la que además rompió una larga sequía sin ganar en el Nou Camp. Los laguneros buscan responder tras caer 3-2 frente a Monterrey.

Tigres y San Luis buscan evitar un segundo tropiezo consecutivo

Tigres UANL recibe al Atlético de San Luis con la misión de sumar sus primeros puntos del torneo después de perder ante Tijuana. El conjunto potosino también necesita reaccionar tras dejar escapar una ventaja de dos goles y caer ante el campeón Cruz Azul.

Necaxa y Monterrey protagonizan el duelo entre ganadores de la Fecha 1

Necaxa y Monterrey llegan a la Jornada 2 después de comenzar el Apertura 2026 con victoria. Los Rayos derrotaron al recién ascendido Atlante, mientras que Rayados venció a Santos Laguna con un doblete del argentino Lucas Ocampos.

Pachuca defiende el liderato del Apertura 2026 frente a Querétaro

Pachuca cierra la Jornada 2 con la misión de conservar el liderato, luego de golear 3-0 a Pumas en Ciudad Universitaria. Querétaro busca dar la sorpresa tras iniciar el torneo con una derrota por la mínima frente al América.

Tabla general de la Liga MX tras la Jornada 1

Con nueve equipos empatados con 3 puntos y el resto con 0 después de que no hubiera empates en la primera fecha, Pachuca protagoniza la tabla por su buena diferencia de gol tras haber goleado a Pumas:

Tabla de goleo de la Liga MX en el Apertura 2026

Cuatro jugadores que hicieron doblete estelarizan desde temprano la lucha por el título de goleo del Apertura 2026: