El Atlántico vive una calma inusual: ¿Por qué la temporada de huracanes es la más quieta en 85 años?

Septiembre suele ser el mes en que los huracanes mortales del Atlántico amenazan a las comunidades costeras desde Nicaragua hasta Terranova, pero el segundo océano más grande del mundo no estaba tan dócil desde 1941.

El aire seco, la atmósfera estable y la fuerte cizalladura del viento están suprimiendo todos los sistemas que emergen, lo que confirma las predicciones de que un fuerte fenómeno de El Niño resultaría en una temporada de huracanes tranquila. En lo que va del año, el Atlántico produjo cinco tormentas tropicales de corta duración y ningún huracán.

“Este año estamos batiendo todo tipo de récords de cizalladura”, dijo Phil Klotzbach, autor principal del pronóstico estacional anual de la Universidad Estatal de Colorado. “Los modelos también son muy débiles en cuanto al desarrollo de tormentas en los próximos 10 días”.

En su pronóstico de dos semanas —que suele ser el periodo de mayor actividad de huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico— Klotzbach indicó que existe un 97 por ciento de probabilidad de que la actividad sea muy inferior a la media.

El pico estadístico de la temporada se registra el 10 de septiembre, el único día en que casi siempre es seguro que una tormenta con nombre esté sobre el océano o se forme a partir de un conjunto de tormentas eléctricas.

La tranquilidad del Atlántico es una buena noticia para los millones de personas que viven a lo largo de las costas este y del Golfo de Estados Unidos, o en las islas del Caribe. También significa menos interrupciones para las terminales de exportación de petróleo y gas que bordean el Golfo de México.

¿Por qué hay menos actividad en el Atlántico?

Los huracanes se ven frenados por la cizalladura del viento, que se produce cuando los vientos soplan a diferentes velocidades o direcciones a distintas altitudes, lo que puede desintegrar las tormentas en formación. La estabilidad del aire también suprime las ondas tropicales que se desplazan hacia el oeste desde África, las cuales transportan tormentas eléctricas que pueden convertirse en los componentes básicos de los huracanes.

Ambos obstáculos están relacionados con El Niño, que favorece la cizalladura del viento en el Caribe y el descenso del aire, lo que mantiene estable la atmósfera sobre el Atlántico central.

Además de hacer un seguimiento del número de tormentas, muchos meteorólogos e investigadores utilizan algo llamado energía ciclónica acumulada, o ACE, que se calcula al comparar la duración y la energía de las tormentas.

“Actualmente tenemos un ACE de 4,4”, dijo Klotzbach.

Esa es la cifra más baja desde 1941, año en el que solo se registraron seis tormentas, incluidas tempestades más feroces que las que se generaron hasta ahora en 2026, según los registros del Centro Nacional de Huracanes.

En lo que va del año, las tormentas tropicales Arthur, Cristóbal y Dolly duraron solo dos días cada una, mientras que Edouard duró tres días y Bertha cinco. Los vientos más fuertes que produjeron fueron de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora), generados por Edouard y Bertha, ambas tormentas que azotaron la costa de Texas.

“Por supuesto, estoy seguro de que al menos tendremos un huracán este año”, dijo Klotzbach. “Pero es más probable que provenga de las zonas subtropicales que de los trópicos profundos, dada la intensidad de la cizalladura que se prevé que se mantenga”.