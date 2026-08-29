Tormenta ‘Karina’ podría convertirse en huracán este sábado: ¿Cuál será su trayectoria?

Imagen ilustrativa. Tormenta tropical ‘Karina’: ¿qué categoría alcanzará y qué zonas de México están en riesgo? (@conagua_mx/Archivo)

La tormenta tropical ‘Karina’ gana fuerza rápidamente y se prevé que evolucione a huracán categoría 1 durante la tarde de este sábado 29 de agosto, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, el sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, con rachas de hasta 120 kilómetros por hora.

Actualmente, ‘Karina’ se desplaza hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora, se adentra en el océano Pacífico y se aleja de manera gradual de las costas mexicanas.

El sistema se localiza a poco más de mil 140 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

¿La tormenta ‘Karina’ representa un riesgo para las costas de México?

Por su lejanía y trayectoria hacia mar abierto, las autoridades meteorológicas confirmaron que el ciclón no representa riesgo de impacto directo para el territorio nacional.

A pesar de que no tocará tierra, la amplia circulación de ‘Karina’ puede ocasionar oleaje elevado y corrientes de resaca peligrosas durante el fin de semana. Estas afectaciones podrían presentarse principalmente en las costas del suroeste del país y de la península de Baja California.

Por este motivo, Protección Civil y las capitanías de puerto recomiendan a la navegación marítima y a los bañistas extremar precauciones.

¿‘Karina’ tiene posibilidad de aumentar de categoría?

Los modelos de pronóstico indican que la tormenta ‘Karina’ continuará con una rápida intensificación durante los días siguientes, pero ¿cuál será la categoría máxima que alcanzará?

Sábado 29 de agosto: Alcanzaría la fuerza de huracán categoría 1 a más de mil 200 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas.

Alcanzaría la fuerza de huracán categoría 1 a más de mil 200 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Domingo 30 de agosto: Se espera que escale a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con ubicación al suroeste de Cabo San Lázaro.

Se espera que escale a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con ubicación al suroeste de Cabo San Lázaro. Lunes 31 de agosto: El sistema llegaría a la categoría 3 , considerada huracán mayor, con vientos superiores a 178 km/h. Se ubicaría a unos mil 455 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro.

El sistema llegaría a la , considerada huracán mayor, con vientos superiores a 178 km/h. Se ubicaría a unos mil 455 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro. Miércoles 3 de septiembre: Al adentrarse en aguas más frías del Pacífico, comenzará a debilitarse de forma gradual hasta degradarse nuevamente a tormenta tropical sobre mar abierto.

La temporada no está próxima a terminar. La tormenta ‘Karina’ es el duodécimo ciclón tropical de la temporada en el océano Pacífico. Este año no se reportó el impacto de algún huracán en las regiones costeras del país; sin embargo, esto no significa que no pueda ocurrir durante las próximas semanas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones y seguir las indicaciones oficiales.