2 años de Claudia Sheinbaum en la Presidencia: ¿Qué movimientos ha hecho en su gabinete?

El gabinete presidencial muestra una combinación de continuidad y ajustes, con movimientos en dependencias clave.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Segundo Informe de Gobierno en compañía de un gabinete que, a casi dos años del inicio de su administración, ha registrado diversos cambios

Desde que asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024, la mandataria realizó ajustes en distintas dependencias, derivados tanto de renuncias por motivos personales como de decisiones estratégicas para reforzar áreas clave de su administración.

Aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles de la ceremonia, se prevé que Sheinbaum esté acompañada por integrantes de su gabinete durante la presentación del informe, en el que hará un balance de los avances de su gobierno.

Estos fueron los primeros cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum

En marzo de 2025 ocurrió el relevo en la Secretaría de Hacienda con la salida de Rogelio Ramírez de la O. Desde entonces, el titular de la dependencia es Edgar Amador, con lo que llegó el primer ajuste en el gabinete de Sheinbaum.

La mandataria reveló que Rogelio Ramírez de la O acordó con ella estar solo durante un tiempo al frente de Hacienda.

Más tarde, el cambio fue en la Consejería Jurídica de la Presidencia con la salida de Ernestina Godoy para quedar al mando de la Fiscalía General de la República (FGR). Lo anterior, luego de que Alejandro Gertz anunció su renuncia por “motivos personales” para después asumir la embajada de México en Reino Unido.

Dicha área de la Consjería Jurídica tuvo un nuevo cambio luego de que Esthela Damián había asumido el cargo, pero hace unos meses fue relevada por Luisa María Alcalde debido a que Damián buscará ser candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Esto sabemos de los cambios en SRE y Secretaría del Bienestar

Durante 2026 ocurrieron otros cambios significativos en el gabinete de Claudia Sheinbaum, con la salida de Juan Ramón de la Fuente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El motivo de la modificación fueron motivos de salud, según detalló el exrector de la UNAM, por lo que fue sustituido por Roberto Velasco, quien ahora está a cargo de las demandas de México contra Estados Unidos por la muerte de migrantes mexicanos bajo custodia de ICE.

Otro de los cambios relevantes ocurrió con la renuncia de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar para ser presidenta de Morena. En su lugar, quedó Leticia Ramírez, quien fue secretaria de Educación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Dicho cambio también obligó a hacer un relevo en la Secretaría de las Mujeres por la salida de Citlalli Hernández, que fue designada como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Recientemente, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que pensaba ofrecerle la titularidad de dicha dependencia a Laura Itzel Castillo, quien era la presidenta del Senado.

Secretaría de Agricultura y Pemex también estrenaron nuevos funcionarios

En mayo, Julio Berdegué dejó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, convirtiéndose en otro de los cambios relevantes del gabinete durante el segundo año de gobierno.

En su lugar quedó Columba López, quien se ha desempeñado en otros cargos en dicha dependencia. A través de un comunicado, se anunció que Berdegué continuará apoyando al gobierno mexicano con la asesoría y coordinación de temas internacionales del campo y áreas estratégicas.

Mientras que uno de los últimos cambios ocurrió en Petróleos Mexicanos (Pemex) con la salida de Víctor Rodríguez y el nombramiento de Juan Carlos Carpio.

Sheinbaum declaró que Víctor Rodríguez únicamente iba a estar un año y medio al frente de Pemex. Sin embargo, después la presidenta dio a conocer que Rodríguez no volverá a ocupar un cargo público tras las acusaciones de violencia familiar en su contra.