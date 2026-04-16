‘Casi me voy de espaldas’: ¿Por qué Citlalli Hernández renunció al Gabinete de Sheinbaum?

Citlalli Hernández fue designada para ocupar la titularidad de la Secretaría de las Mujeres creada por la presidenta.

La renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres agarró ‘de bajada’ a Claudia Sheinbaum, contó la presidenta en su ‘mañanera’ de este jueves 16 de abril.

La mandataria fue cuestionada sobre que Andrea Chávez pidió licencia en el Senado debido a que dará a luz, pero también para enfocarse en sus aspiraciones para obtener la candidatura de Morena para la gubernatura de Chihuahua.

Sheinbaum mencionó que Morena tiene reglas definidas para la selección de candidatos y fue en ese entonces que reveló lo siguiente:

“Ayer cuando me vino a ver, me dijeron ‘la quiere ver Citlalli’. Me dijo ‘quiero presentarle mi renuncia’, casi me voy de espaldas (...) Citlalli es excepcional, tengo la mejor opinión de ella, es una joven brillante y trabajadora”, comentó.

¿Por qué Citlalli Hernández regresa a Morena?

Citlalli Hernández explicó a la mandataria que tomó la decisión de dejar la Secretaría de las Mujeres después de una llamada con Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena.

“Me voy a ayudarle al partido”, dijo Hernández. Sheinbaim agregó que la ahora exfuncionaria federal ayudó a Morena en la construcción de alianzas durante las elecciones de 2024.

“Luisa María le pidió que si podía ayudarla en ese tema, entonces creo le van a dar un nombramiento especial para que realice estas tareas”, apuntó la presidenta.

Citlalli Hernández fue secretaria general de Morena. Su reintegración al partido ocurre justo cuando el Partido Verde, aliado de la 4T, anunció que irá solo en las elecciones 2027 en San Luis Potosí y la Ciudad de México.

Manuel Velasco, dirigente de los senadores del Verde, aclaró que la decisión no significa una ruptura con Morena, pero “sí es alzar la mano y decir que en las dos últimas elecciones, dimos más de medio millón de votos a la causa de la coalición”.

“Es una fuerza real la que tiene el Partido Verde. Así como apoyamos a Morena en otros estados del país, en muchos estados los votos que aporta el Verde y el PT ayudan a que Morena gane gubernaturas, pues que exista esa reciprocidad reconociendo que el Verde ha sacado más doble de votos que ha sacado morena en San Luis Potosí”, dijo a medios el miércoles 15 de abril.