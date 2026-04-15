‘Voy a terminar 100 años del PRIAN’: Andrea Chávez pide licencia para buscar candidatura en Chihuahua

Andrea Chávez es la primera senadora que pide licencia para competir en las elecciones 2027.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió que los aspirantes a la elección 2027 que ya pidieran licencia, la senadora Andrea Chávez hizo el trámite para separarse del cargo.

La morenista, quien también está embarazada, aspira a la gubernatura de Chihuahua.

Durante la sesión de este martes, la Mesa Directiva anunció al Pleno del Senado la solicitud de licencia; senadores de Morena y aliados se desvivieron en elogios, y aseguraron que será la próxima gobernadora.

¿Qué dijeron los senadores sobre Andrea Chávez?

Gerardo Fernández Noroña fue el primero en hacer uso de la palabra: “Es una gran compañera, ha hecho una tarea destacadísima, la vamos a echar mucho de menos, pero le deseamos todo el éxito en las tareas que emprenda”.

Juan Carlos Loera, senador por Chihuahua, destacó que se le nota que quiere hacer trabajo en territorio.

“Me consta que lo que quiere es tener más tiempo cerca de la gente, quiere correr cada centímetro, cada metro cuadrado de nuestro querido estado de Chihuahua -que de por sí es bastante grande- para conocer las necesidades de nuestro estado y transformarlo profundamente”.

La senadora Karina Ruiz afirmó que se destaca por ser una persona que busca “no ser servida sino servir a los demás”.

Maki Ortiz, senadora por el PVEM, partido aliado de Morena, también hizo uso de la palabra: “Sabemos que Chihuahua es tu futuro ¡Arriba Juárez”.

La senadora Margarita Váldez aseguró que su bebé será un “nuevo morenista, y lo esperamos con los ojos, los brazos abiertos y el corazón abierto”.

“Este bebé trae torta bajo el brazo. Así que te deseo el mayor de los éxitos”, agregó la senadora Araceli Saucedo.

Manuel Cruz, senador también de Morena, afirmó que la chihuahuense “será un ejemplo a seguir de muchos que vamos a estar escuchando que ya se van porque van al territorio a seguir transformando el país.