El rival de Andrea Chávez: ¿Quién es Julián LeBarón, el candidato independiente al gobierno de Chihuahua?

Julián LeBarón, activista de Chihuahua, informó este miércoles 4 de febrero que estaría dispuesto a lanzarse como candidato a la gubernatura de Chihuahua en 2027; cargo al que aspira también la senadora de Morena, Andrea Chávez.

En entrevista radiofónica, el integrante de la comunidad LeBarón, instalada en Galeana, Chihuahua, indicó que aún nada está definido, pero que se organizan para “armar un proyecto político”.

“Se me han acercado muchas personas para encabezar un proyecto político para el 2027 y seguramente lo vamos a hacer para el 2027. No sólo será la gubernatura, también hay diputados, pero por la gubernatura lo estamos considerando seriamente”, indicó.

Señaló que dichos acercamientos reflejan un hartazgo social ante los resultados de los gobiernos y una búsqueda de alternativas fuera de los esquemas tradicionales de los partidos.

¿Quién es Julián LeBarón?

Julián LeBarón comenzó su activismo para denunciar la inseguridad en la que vivía su comunidad en 2008, luego del secuestro de su hermano Eric; sin embargo, fue hasta 2019 que ganó más visibilidad tras el asesinato de nueve miembros de su comunidad a manos del crimen organizado.

Este hecho, indicó, también lo llevaron a querer postularse por la gubernatura de Chihuahua, pues aunque sus aspiraciones no son reciente, sí responden a una experiencia directa con la violencia y la omisión del Estado.

El asesinato de tres mujeres y al menos seis niños en los límites entre Chihuahua y Sonora fue un hecho que marcó de manera definitiva su activismo público.

Actualmente, Julián LeBarón es el líder de la comunidad mormona que está instalada en el rancho La Mora. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Actualmente, Julián LeBarón es el líder de la comunidad mormona que está instalada en el rancho La Mora, ubicado en el municipio de Galeana, en Chihuahua.

Cuando su hermano Eric fue privado de la libertad, su comunidad se negó a pagar el rescate y, en cambio, optó por las protestas y la movilización social; la estrategia funcionó, pues fue liberado, sin embargo, meses después, otro de sus hermanos fue secuestrado y asesinado.

Según ha contado a medios, tras este hecho, LeBarón se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fundado por el poeta Javier Sicilia, con quien recorrió el país para reunirse con víctimas de la violencia y de la llamada “guerra contra el narco” que había emprendido el expresidente Felipe Calderón.

Julián LeBaron se retiró del movimiento de Sicilia para concentrarse en su comunidad, trabajo que tuvo más de una década. Sin embargo, ha mantenido sus denuncias públicas en contra de la violencia que vive su comunidad.

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el activista Julián LeBarón dedicó un poema a la familia del presidente municipal que fue atacado a balazos durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán.

“Que el amor de Dios esté con tu familia de generación en generación; que tu memoria nunca se olvide y que tu fuerza y ejemplo nos Inspire a todos los mexicanos”, señaló en sus redes sociales.

¿Qué se sabe sobre la comunidad LeBarón?

La comunidad extendida LeBarón está integrada en su mayoría por mexicano-estadounidenses bilingües que han vivido durante décadas en el norte de México y, aunque sus miembros se consideran mormones, no están afiliados a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Las raíces de la comunidad se encuentran en la prohibición de la poligamia por parte de esa Iglesia a finales del siglo XIX, cuando varias familias establecieron colonias en el remoto norte de México para continuar con la práctica.

La familia LeBarón es considerada una de las más trabajadoras y poderosas de la región noroeste de Chihuahua. Se dedican a la agricultura ganadería y comercio.

El 4 de noviembre de 2019, tres mujeres y seis niños fueron atacados a balazos en una carretera en los límites entre Sonora y Chihuahua. El hecho fue denunciado en Estados Unidos y en México.

Con información de Quadratín y AP