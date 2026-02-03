¿Adán Augusto hará campaña en Chihuahua? Senador pronostica que ‘Andrea Chávez será gobernadora’

Andrea Chávez ha sido señalada por el PAN de “huachicoleo médico” y de realizar actos anticipados de campaña. (Fotos: Cuartoscuro)

El senador de Morena Adán Augusto López Hernández, quien recientemente dejó la coordinación de su bancada en el Senado para enfocarse en la elección de 2027, aseguró que su compañera de partido Andrea Chávez será candidata y la próxima gobernadora de Chihuahua.

“Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, afirmó López Hernández al ser cuestionado sobre si su salida del cargo podría afectar las aspiraciones de Chávez.

Tras renunciar a la coordinación de los senadores morenistas, el legislador tabasqueño reconoció que el Movimiento de Regeneración Nacional enfrentará una elección complicada en 2027, aunque confió en que el partido saldrá fortalecido.

“Siempre he sido alguien dedicado al territorio y a la organización político-electoral. Ahora más que nunca el movimiento requiere del trabajo de todos. No va a ser fácil el 2027, pero estoy convencido de que las cosas van a salir muy bien”, expresó antes de iniciar la sesión ordinaria en el Senado.

López Hernández adelantó que este fin de semana iniciará recorridos de trabajo territorial, comenzando en Puebla el viernes. Explicó que, aunque se concentrará en la cuarta circunscripción, también apoyará en otros estados donde Morena busca consolidar su presencia.

Andrea Chávez y las acusaciones de campaña anticipada

En marzo de 2025, el PAN acusó a la senadora Andrea Chávez de incurrir en “huachicoleo médico” y de realizar actos anticipados de campaña. Según el partido, la legisladora habría utilizado brigadas de salud y ambulancias para posicionarse políticamente rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Las críticas surgieron luego de que Chávez difundiera en redes sociales imágenes de recorridos en colonias con servicios médicos gratuitos. En dichas brigadas se empleaban vehículos rotulados con su nombre y foto.

El secretario de Comunicación del PAN, Max Cortázar, señaló que detrás del financiamiento de estas actividades está el empresario Fernando Padilla Farfán, contratista cercano a Adán Augusto. De acuerdo con Cortázar, la empresa FMedical, propiedad de Padilla, habría proporcionado la flota médica utilizada en las brigadas.

Chávez rechazó las acusaciones y las calificó como parte de una “guerra sucia” impulsada por la administración de la gobernadora panista Maru Campos.

“Mientras el Gobierno de Maru Campos desperdicia millones de pesos del presupuesto en atacarme, yo continúo recorriendo las colonias de la capital”, declaró la senadora, quien reprochó al gobierno estatal no atender la demanda de servicios de salud.

Adán Augusto descarta apoyo a ‘Andy’ López Beltrán

Este martes, Adán Augusto López descartó apoyar al actual secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Andrés Manuel López Beltrán en caso de que este aspire a una posible candidatura.

“Eso sólo existe en la imaginación de Roberto Madrazo. Fui suficientemente claro el fin de semana, dije por qué había tomado la decisión de retirarme de la coordinación y a qué voy ahora”, indicó.

Asimismo, negó que entre sus planes esté pedir una licencia a su senaduría o buscar alguna asignación como embajador. “La mejor embajada a la que puede aspirar un político es la embajada territorial dentro de la República Mexicana”, sostuvo.