El restaurante donde vieron a Adán Augusto tras renuncia: ¿Cuánto cuesta comer en Palacio de Hierro Polanco?

Adán Augusto fue visto en Palacio de Hierro Polanco. (Fotos: IA / Cuartoscuro.com / gastronomiapalacio.com).

Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado de la República y, como las penas con pan son menos, no tardó en ser captado en un restaurante de Polanco (Ciudad de México).

Aunque, a su parecer, la renuncia no fue una mala noticia: “Esta es una decisión que, digamos, me conviene. En las últimas horas, cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo a 2027, cuando toca ahora algo que requiere de tiempo completo como es fortalecer la unidad dentro del movimiento”, comentó Adán Augusto sobre su cargo en el Senado.

El mismo día, el periodista Pedro Ferriz difundió en X una imagen de Adán Augusto López Hernández en un restaurante del Palacio de Hierro de Polanco, donde venden varios platillos mexicanos con un toque gourmet.

El político suele mostrar su gusto por la gastronomía mexicana, pues en el pasado ha sido visto en sitios como: La Noria, destacado por sus chiles en nogada, San Ángel Inn, visitado por famosos como Pepe Aguilar; un famoso puesto de tacos de canasta de Tlaxcala; o las tortas ahogadas de José, el de la bicicleta. El senador también ha ido a establecimientos de comida francesa, como Les Moustaches.

Así son los restaurantes de Palacio de Hierro Polanco

En la sucursal Polanco de El Palacio de Hierro —ubicada en Av. Moliere 222, Col. Los Morales, Secc. Palmas, Miguel Hidalgo, CDMX— existen dos espacios gastronómicos principales en el tercer piso: La Cantina Palacio, sitio frecuentado por Gerardo Fernández de Noroña, y Restaurante Palacio.

Ambos comparten una línea conceptual enfocada en la gastronomía mexicana, aunque con estilos, precios y públicos distintos. Los horarios generales del complejo son de lunes a jueves de 08:00 a 22:00 horas; viernes y sábado de 09:00 a 23:00 horas, y domingo de 09:00 a 21:00 horas, con ligeras variaciones entre uno y otro restaurante.

Restaurante Palacio: Menú, variedad y precios

El Restaurante Palacio tiene su origen en la fuente de sodas instalada a mediados del siglo XX dentro de la tienda departamental fundada en 1891, donde una cocinera francesa hacía bocadillos y bebidas para los clientes.

Desde entonces, el espacio evolucionó hasta convertirse en un restaurante formal con un menú extenso que celebra la cocina mexicana tradicional.

Restaurante Palacio tiene varias sucursales en CDMX. (Foto: gastronomiapalacio.com)

La propuesta actual busca mantener ese legado histórico mediante desayunos clásicos, comidas completas y repostería fina, integrando bebidas como café de olla, jugos naturales, vinos y cervezas artesanales. El concepto, según su descripción, fusiona la herencia del lugar con “experiencias culinarias contemporáneas y equilibradas”.

El Restaurante Palacio ofrece desayunos tradicionales como chilaquiles, huevos motuleños, omelettes y antojitos, además de comidas completas que incluyen sopa, bebida y postre.

La carta integra opciones saludables de temporada, repostería fina y una selección de bebidas calientes, frías y alcohólicas, con opciones como vinos de la casa ($179 por copa o hasta $1,190 por botella).

Restaurante Palacio ofrece variedad de desayunos. (Foto: gastronomiapalacio.com)

Desayunos

Precio más bajo: pan dulce $49 , huarache sencillo $72 .

, huarache sencillo . Platillos promedio: $159 a $198 .

. Desayuno completo: $171 a $329 .

. Platillo más caro: Omelette de salmón ahumado con queso de cabra $328

Cheque promedio desayuno: $300 a $400 por persona.

Comidas

Entradas desde $89 .

. Platos fuertes promedio: $198 a $338 .

. Platillo más caro: salmón chileno a las brasas $489 .

. Cheque promedio comida: $400 a $600 por persona (si se añade alcohol y platillos premium puede superar los $1000)

La Cantina Palacio: Estilo, platillos y precios

Este sitio fue fundado en 2015 como un proyecto que rinde homenaje a la tradición culinaria de las cantinas mexicanas. Su objetivo es combinar recetas emblemáticas con un enfoque gourmet y contemporáneo, manteniendo un ambiente diseñado para la convivencia.

El menú refleja esa intención al integrar desayunos tradicionales, antojitos, cortes premium, pescados, mariscos y una carta amplia de coctelería ($140 a $375).

Cantina Palacio ofrece platillos como tuétanos. (Foto: gastronomiapalacio.com)

Entre sus platillos icónicos destacan la birria de short rib, los tacos de lechón confitado, los tacos de pato, así como cortes de carne certificados y preparaciones al carbón.

Desayunos

Precio más bajo: pan dulce desde $49 ; frutas desde $95 .

; frutas desde . Platillos promedio: huevos, omelettes y antojitos entre $190 y $280 .

. Platillo más caro en desayunos: birria de short rib $680 .

. Cheque promedio desayuno: entre $250 y $400 por persona.

Comida y cena