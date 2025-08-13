La hacienda que se volvió restaurante: Así es La Noria, donde Adán Augusto comió chiles en nogada

El chef Fernando Barrales se encarga de mantener el sabor tradicional en La Noria, pues ha trabajado en el restaurante desde sus inicios. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Si hablamos de políticos con un lado ‘foodie’, Adán Augusto no puede faltar, ya que él disfruta desde comer taquitos de canasta en puestos, hasta platillos en los restaurantes más lujosos como el San Ángel Inn de la Ciudad de México.

Y claro que en la temporada patria (de hace unos años) los chiles en nogada no faltaron en el menú de Adán Augusto, el político de Morena. Para probarlos acudió a comer al restaurante La Noria en Puebla.

Se trata de un lugar con 33 años de historia que se fundó en un espacio muy especial: en los terrenos de la exhacienda de San Miguel La Noria, por lo que visitarla, permite presenciar un ‘pedacito’ de la historia arquitectónica de Puebla.

¿Cuál es la historia del restaurante La Noria?

Olga Méndez, directora general del restaurante La Noria, explica que el restaurante se planeó en 1992, luego de que un grupo de empresarios decidiera crear un espacio nuevo.

“Ellos ya venían del sector restaurantero, de María Bonita y deciden generar este nuevo concepto en La Noria”, comentó Olga Méndez en entrevista con el canal de YouTube Imagen Poblana.

Ignacio Mier se reunió con Adán Augusto López en la ciudad de Puebla durante el 2022.

La idea principal del lugar era construir un espacio que permitiese a sus fundadores unir sus personalidades e intereses, así como ofrecer comida realizada con los ingredientes locales más frescos y de la mejor calidad.

“La Noria se creó con la idea, no de ser un restaurante de moda, sino que permaneciera a lo largo de la historia”, agregó Olga Méndez en la conversación. Fue así que finalmente en 1993 se inauguró La Noria.

¿Cómo es La Noria, el restaurante donde comió Adán Augusto?

Además de su menú especializado en la comida mexicana contemporánea y tradicional, este restaurante es visitado por la arquitectura y diseño en el interior, el cual es sumamente amplio, debido a que en el pasado fue una hacienda.

“Los terrenos de la ex hacienda San Miguel La Noria datan del siglo XVI”, explican en su sitio web, por lo cual, lejos de derrumbar las construcciones que seguían en pie, los hicieron parte de la arquitectura del restaurante.

Los trabajos de remodelación también comenzaron en 1992, un año antes de la apertura: “los establos y los patios, ahora forman parte del lobby, el comedor y la terraza”, explicó la directora general del restaurante La Noria para el canal de YouTube de Solera Sommelier.

El chef Fernando Barrales trabaja en La Noria desde que este lugar abrió.

En fotografías del restaurante, se puede apreciar que la estructura que se encuentra en la entrada de La Noria es exactamente la misma que la de la hacienda, solo que ahora en el exterior hay árboles.

“Respetamos lo que la mano del hombre construyó en los años veinte y sembramos además laureles y fresnos que han ido creciendo”, indican en el sitio web, por lo que es posible disfrutar de los alimentos en diferentes espacios: dentro del restaurante, en la terraza o en el exterior.

¿Cuánto cuesta comer en La Noria? Este es el menú

Adán Augusto acudió a La Noria en 2022 en compañía de Ignacio Mier Velazco, en donde probaron el platillo estrella de la temporada: chiles en nogada, según reportaron diversos medios en su momento.

La sazón en la cocina de La Noria es especial y se ha conservado a lo largo de los 33 años de historia del restaurante, debido a que desde sus inicios el chef Fernando Barrales está a cargo de la cocina.

El menú del restaurante es variado, ya que cuentan con una carta especial para el desayuno en donde se sirven desde sandwiches hasta tamales; así como otra para las cenas y comidas con platos fuertes con mariscos, aves y carnes.

Comer en La Noria tiene un costo promedio de 850 pesos por persona.

Los platillos de la comida tiene precios que van de los 190 pesos (por la sopa de fideo seco) a los 1,005 pesos (por el rack de cordero, 500 g). El cheque promedio es de 850 pesos por persona, considerando que se ordene una entrada o sopa, plato fuerte, una bebida y un postre.

Los precios del menú de comida son los siguientes:

Sugerencias de temporada

Chile en Nogada: 580 pesos

Escamoles (100 g): 480 pesos

Filete Puerto Ángel (200 g): 405 pesos

Pasta Putanesca: 340 pesos

Entradas

Barquita de tuétano con chicharrón de cecina: 270 pesos

Carpaccio de betabel y queso de cabra: 245 pesos

Chalupas poblanas o de mole (6 piezas): 145 pesos

Mollejas al limón (200 g): 305 pesos

Quesillo en salsa verde: 205 pesos

Queso fundido con chorizo: 220 pesos

Queso poblano: 210 pesos

Tacos de cochinita pibil (3 piezas): 225 pesos

Tacos de lengua de res (3 piezas): 280 pesos

Tacos de rib eye (350 g): 700 pesos

Taquitos de camarón (4 piezas): 240 pesos

Sopas

Consomé de pollo: 180 pesos

Crema de chicharrón: 180 pesos

Crema de chile poblano: 180 pesos

Crema de cilantro: 180 pesos

Fideos secos: 175 pesos

Sopa de bolitas de carne: 190 pesos

Sopa de fideos con bolitas de carne: 180 pesos

Sopa de médula: 240 pesos

Sopa de nopal y camarón: 205 pesos

Sopa de tortilla: 190 pesos

Sopa Tarasca: 180 pesos

Ensaladas

Frutos rojos (100 g de pollo): 230 pesos

Primavera: 215 pesos

Salmón con Lechugas (100 g de salmón): 340 pesos

César (50 g): 210 pesos

Pastas

A la poblana: 290 pesos

Bolognesa (100 g de carne): 340 pesos

Con mole (100 g de pollo): 330 pesos

Pasta al ajo con camarones (200 g): 470 pesos

Tres hongos: 340 pesos

Platos típicos

Barbacoa de arrachera (400 g): 510 pesos

Enchiladas de mole (4 piezas): 295 pesos

Enchiladas tricolor (3 piezas): 310 pesos

Huauzontles en dos moles o en caldillo rojo (2 piezas): 310 pesos

Mole poblano, Pipián verde o Pipián rojo (250 g de costilla de cordero): 505 pesos

Mole poblano, Pipián verde o Pipián rojo (250 g de pollo o 200 g de puerco): 375 pesos

Pastel Azteca (100 g de pollo): 220 pesos

Portobello relleno con huitlacoche: 260 pesos

Pozole costeño (100 g de camarón): 400 pesos

Salpicón de res (100 g de carne): 290 pesos

Tampiqueña de filete (200 g de filete): 375 pesos

Pescados y mariscos

Atún (250 g): 410 pesos

Camarones Marroquíes (250 g): 495 pesos

Camarones rellenos con salsa de mango: 495 pesos

Carnitas de atún (250 g): 410 pesos

Filete emperejilado (200 g): 400 pesos

Filete en hoja santa (200 g): 405 pesos

Filete Yucatán (200 g): 405 pesos

Pulpo al chipotle (500 g): 590 pesos

Salmón tropical (200 g): 470 pesos

Sopa de mariscos: 395 pesos

Tártara de atún (250 g): 405 pesos

Aves

Pechuga a la Plancha: 360 pesos

Pechuga Italiana (200 g): 370 pesos

Pechuga Roquefort (200 g): 370 pesos

Carnes

Chamorro en salsa de chiles tatemados (700 g): 520 pesos

Filete Ming (200 g): 405 pesos

Filete tres hongos (200 g): 405 pesos

Medallón con ceviche de chiles (200 g): 410 pesos

Medallón poblano (200 g): 405 pesos

Mixiote de carnero (250 g): 410 pesos

Sábana Arriera (200 g): 380 pesos

Cortes

Arrachera (400 g): 510 pesos

Cabrería (360 g): 620 pesos

Carnitas de Rib-eye (350 g): 720 pesos

Rack de cordero (500 g): 1,005 pesos

Rib-eye (350 g): 700 pesos

Tortas

Chamorro en chiles tatemados: 230 pesos

Cochinita pibil: 180 pesos

Huevo estrellado: 170 pesos

Jamón serrano con manchego curado: 160 pesos

Milanesa: 205 pesos

Mole poblano con pollo: 170 pesos

Pipián rojo con cerdo: 170 pesos

Pipián verde con cerdo: 170 pesos

Adán Augusto comió chiles en nogada en aquella ocasión.

Los postres tienen un coto promedio de 174 pesos; además puedes pedir bebidas con o sin alcohol, así como copas de vino tanto nacional como importado.

¿Dónde está La Noria?

La Noria se encuentra ubicada en la Avenida número 41, Poniente 2120, Puebla. El horario de servicio es el siguiente: