‘Noche de tacos’: ¿Cuánto cuesta comer en Tacos de Armando, restaurante al que fue Adán Augusto?

No hay mejor sensación en el mundo que darle una buena mordida a un taco de carne asada jugosa y dejar que las notas ahumadas inunden al paladar, esta es una increíble experiencia que ha vivido Adán Augusto, el coordinador de Morena.

El político tuvo su momento más ‘foodie’ hace dos años, debido a que fue visto comiendo en diferentes lugares durante los recorridos que realizó cuando fue una de las ‘corcholatas’ de Morena.

Y uno de los muchos lugares que visitó fue el restaurante Tacos de Armando, uno de los sitios más recomendados para comer en Hermosillo, Sonora, tal como compartió el político Adán Augusto cuando fue ahí.

Los Tacos de Armando son muy conocidos en Hermosillo e incluso fueron parte de un capítulo de la serie ‘Las crónicas del taco’ en Netflix. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

“¡Noche de tacos en Hermosillo! Alguien me acaba de decir que es la mejor carne de México; lo cierto es que son imperdibles”, escribió el político de Morena luego de ir a comer a este lugar durante 2023.

Menú y precios de Tacos de Armando: ¿Cuánto cuesta comer ahí?

Aunque Tacos de Armando ha tenido una gran cantidad de cambios a lo largo de los 39 años de historia con los cuales cuentan, siempre se ha mantenido el concepto original del menú: servir tacos con los cortes de carne más fino.

Los tacos son, sin duda alguna, un imperdible de este negocio; sin embargo, también puedes encontrar otras preparaciones como quesadillas, y cortes de carne Rib Eye y New York.

Los precios del menú van de los 20 pesos (por el taco de frijol) a los 600 pesos (por el corte de carne Rib Eye). De acuerdo con información de Google Maps comer aquí tiene un costo promedio de 200 a 300 pesos.

Tacos de Armando abrió en 1986, luego de que el padre de Armando se quedó sin trabajo. (Foto: Unsplash)

También cuenta con varias bebidas para acompañar tus alimentos como copas de vino y sangrías (que van de los 80 a los 160 pesos) y hasta postres (en promedio cuestan 90 pesos).

La carta de bebidas con alcohol también es amplia, debido a que se pueden ordenar cervezas (que cuestan 65 pesos en promedio), licores como mezcal y tequila (por precios desde 80 pesos), hasta es posible pedir una botella de vino (estas alcanzan los 2 mil pesos).

Aquí te compartimos el menú de Tacos de Armando con sus precios:

Los Tacos de Armando son hechos con cortes premium. (Foto: Unsplash)

Taco de Armando (carne asada 120 gr): 120 pesos

Taco caramelo (carne asada con queso 120 gr): 130 pesos

Taco light (carne asada en hoja de lechuga): 120 pesos

Taco mixto (carne y tripa 120 gr): 120 pesos

Taco campechano (chicharrón y carne 120 gr): 115 pesos

Taco poblano (chile poblano, queso y carne 120 gr): 135 pesos

Lorenza (dorado de maíz con carne y queso 120 gr): 130 pesos

Taco de frijol: 20 pesos

Taco de papada (papada de puerco 120 gr): 80 pesos

Taco de tripa: 90 pesos

Costilla res: 90 pesos

Taco rasurado: 95 pesos

Rib-Eye (400 gr, importado calidad U.S. Choice): 600 pesos

New York Steak (400 gr): 490 pesos

Filete de cabrería (400 gr): 530 pesos

Quesadilla con carne (tortillas gorditas, acompañada con frijoles): 185 pesos

Media quesadilla con carne (acompañada con frijoles): 135 pesos

Quesadilla sencilla (tortillas gorditas, acompañada con frijoles): 75 pesos

Especial de chicharrón (tortilla de maíz dorada con chicharrón de res, queso y frijol): 80 pesos

Orden de papada salseada (papada de puerco bañada en salsa especial, 200 grs): 160 pesos

Queso fundido: 140 pesos

Queso fundido con chicharrón: 180 pesos

Queso fundido con tripa: 220 pesos

Orden de frijoles (opciones): Chicos: 60 pesos; grandes: 100 pesos

Guacamole con chicharrón (proteína 120 grs): 180 pesos

Guacamole con tripas (proteína 120 grs): 195 pesos

Queso menonita (sellado y aderezado con miel de agave y chile morita): 190 pesos

Papada morita honey (150 grs): 220 pesos

Lomón presentación Armando: 380 pesos

Orden de burritos de Chilorio: 150 pesos

Flan: 75 pesos

Brownie: 85 pesos

Brownie con nieve: 125 pesos

Helado de fruta (sabores: piña, coco, elote): 80 pesos

Pay de manzana: 90 pesos

Pay de manzana con Nieve: 130 pesos

¿Cuál es la historia de Tacos de Armando, restaurante que empezó como puesto callejero?

Tacos de Armando abrió el 11 de septiembre de 1986 y aunque ahora es conocido como un restaurante amplio en donde se pueden disfrutar de tacos, cortes de carne y hasta vino, todo empezó con un puesto callejero.

“Mi papá, toda su vida fue carnicero y un día se quedó sin trabajo”, comentó Armando Rodríguez Oviedo, el actual dueño de Tacos de Armando, en entrevista con Ventas Zesty.

Ante la responsabilidad de mantener a toda una familia, su padre tuvo la idea de abrir una taquería, pues tenía los conocimientos y contactos adecuados para ofrecer tacos con la mejor calidad, ya que el principal distintivo sería hacerlos con carne premium.

“La necesidad te pone creativo”, agregó para el pódcast Enfoque 11:11 con Alex Félix-Peña. Esta idea fue bien recibida y aunque se hicieron de clientes, años más tarde las ventas bajaron a causa de la llegada de las franquicias a Hermosillo.

“Cuando mi jefe me dijo que iba a cerrar le dije: ‘Déjeme, yo me quedo con el negocio’”, recordó Armando en el pódcast, no obstante, se vio en la necesidad de buscar un nuevo espacio para poner su puesto.

Finalmente, tuvo la oportunidad de rentar un terreno baldío en donde se estableció como restaurante un 15 de diciembre de 2004. Nada fue sencillo, pues pasó un proceso camino de aprendizaje.

“Yo era un buen ambulante, pero del ambulante a la taquería es otro tema”, dijo Ventas Zesty, a pesar de ello, Armando ha tenido un gran éxito e incluso formó parte de Las crónicas del taco, la serie de Netflix.

¿Dónde está Tacos de Armando?

Tacos de Armando cuenta con una sucursal en Hermosillo y de acuerdo con sus redes sociales, abren de lunes a sábado en un horario de 6:00 de la tarde a 12:00 de la noche.

La dirección es la siguiente: bulevar Luis Donaldo Colosio Murrieta número 3036, Hermosillo, Sonora.