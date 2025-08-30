Carne y tragos: ¿Cuánto cuesta ir a La Cantina, restaurante donde Noroña presumió ‘no ser austero’?

La sucursal de La Cantina Palacio a la que fue Noroña está ubicada en Polanco, una de las colonias más lujosas de la capital. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

Cazuela de lengua para taquear, cóctel de camarón y cortes de carne premium forman parte del menú de La Cantina Palacio, un restaurante en donde comió Gerardo Fernández Noroña.

La visita del político al restaurante, ubicado en Polanco, fue presumida por el mismo Noroña mediante sus redes sociales, en donde compartió una fotografía, sin dar detalles de lo que ordenó ese día.

La Cantina Palacio forma parte de la propuesta gastronómica de Palacio de Hierro, cadena de tiendas que cuenta con otros restaurantes como Club Cava y El Bistro, y se especializa en una reinterpretación de los platillos de cantina.

‘No soy austero’: ¿Cómo fue la visita de Noroña a La Cantina Polanco?

Mucho antes de la pelea con Alejandro ‘Alito’ Moreno en el Congreso de la Unión o de que lo abuchearan en el restaurante El Mesón de Chucho el Roto, Gerardo Fernández Noroña compartió su visita a La Cantina Palacio en 2019.

Este restaurante cuenta con seis locaciones, por lo cual el político precisó que la sucursal que visitó fue la que se encuentra en Polanco, una de las colonias más lujosas de la Ciudad de México.

Gerardo Fernández Noroña presumió su visita al restaurante 'La Cantina Palacio' en 2019. (Foto: Captura de pantalla)

“Ahora para que más se ardan, voy a comer a La Cantina del Palacio de Hierro, en Polanco. Yo mismo me sacaré fotos para que no se esfuercen. Así es, no soy austero”, escribió Noroña en sus redes sociales.

Tal como muestra la fotografía del político, La Cantina Palacio en Polanco cuenta con una vista panorámica de la Ciudad de México, ya que está en una terraza y es sumamente amplia: incluso hay una fuente en el centro del restaurante.

¿Qué venden en La Cantina Palacio, donde comió Noroña?

La comida que se vende en La Cantina Palacio es de la gastronomía mexicana, dado que se busca tener un menú como en las cantinas clásicas, aunque con un toque contemporáneo y gourmet.

A diferencia de lo que se pueda pensar al escuchar el nombre, La Cantina Palacio tiene una carta de alimentos mucho más amplia que el de bebidas e incluso hay un menú infantil, ya que es un espacio para toda la familia.

Además de la carta habitual que tiene platillos como albóndigas, tuétanos rostizados y chicharrón de cachete en salsa verde, hay un menú temporal que es diseñado por chefs invitados.

La Cantina Palacio tiene seis sucursales, una de ellas se encuentra en Polanco. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Para los meses de agosto, septiembre y octubre, está disponible el menú del chef Ángel Vázquez. Él es dueño de los restaurantes Intro y Augurio, considerados como dos de los mejores lugares para desayunar.

En ellos el chef no solo explora la gastronomía mexicana, sino que también hace una fusión en la cocina hindú, tailandesa, brasileña y francesa, lo cual hace que sus menús sean frescos e innovadores.

¿Cuánto cuesta ir a La Cantina Palacio de Polanco?

Los precios del menú tradicional van de los 120 pesos (por la ensalada clásica) a los 2 mil 855 pesos (por el corte de carne Tomahawk). También se pueden pedir desayunos en paquete desde 310 pesos.

Los tragos y cócteles tienen un costo promedio de 150 pesos; sin embargo, algunos alcanzan hasta los 240 pesos. También se pueden ordenar bebidas sin alcohol como café, leche o chocolate, desde los 70 pesos.

En el caso específico del menú del chef Ángel Vázquez, los precios van de los 140 pesos (por la almeja chocolata al grill) a los 990 pesos (por la cabrería al chilpetín y tuétano). Para el maridaje se recomienda el vino rosado o el vino tinto, desde 192 pesos la copa.

Algunos de los platillos y precios del menú convencional, que se encuentra todo el año, son los siguientes.

Tacos de ‘La Cantina’

Tacos de nuestro tradicional “Pato Cantina”: $595 (5 piezas)

De lechón: $540 (4 piezas)

De camarón rebosado: $460 (4 piezas)

De gaonera de rib eye: $540 (4 piezas)

Sopas y ensaladas

Ensalada césar: $295

Del huerto: $135

Caldo de camarón: $195

Cantinera: $390

Ensalada clásica: $120

Clásicos de la cantina

Albóndigas en salsa morita: $265

Pechuga de pollo a las brasas: $295

Chicharrón de cachete en salsa verde: $595

Molcajete de La Cantina: $750

Clásica torta de milanesa: $270

Cortes de carne y mariscos

Tomahawk: $2,855

Porterhouse: $2,630

T-Bone: $2,250

Rib Eye (750 g): $1,650

Camarones U10: $755

Pulpo a la gallega: $580

Salmón del Atlántico: $460

Bebidas con alcohol

Berrys pasion: $160

Diego y Frida: $180

El de la Casa: $160

French Marg: $160

Michelada Cantina: $130

Piña Alocada: $150

Café Irlandes: $155

Carajillo: $150

Manhattan: $140

Mai Thai: $150

Margarita de Sabores: $160

Martini Dulce: $155

Martini Seco: $155

Comer en La Cantina Palacio tiene un costo promedio por persona de 615 pesos, considerando que se pida una bebida y un platillo; pero si pides un corte de carne premium, entonces serán aproximadamente entre 1,805 y 3,010 pesos por comensal.

La Cantina Palacio de Polanco, sucursal en donde comió Gerardo Fernández Noroña, se encuentra ubicada en la calle Palmas, Avenida Moliere 222, Polanco, Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.