El Mesón de Chucho El Roto: Así es el otro restaurante donde comensales abuchearon a Noroña

El Mesón del Chucho el Roto es 'vecino' del Restaurante 1810; sus comensales se unieron a los abucheos a Noroña (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Cuartoscuro).

Gerardo Fernández Noroña, quien recientemente se peleó con ‘Alito’ Moreno fue abucheado el mes pasado el Restaurante 1810 de Querétaro; sin embargo, se unieron los comensales de un lugar aledaño, El Mesón de Chucho El Roto, un lugar con una gran tradición.

Y es que el político mexicano dio una conferencia de prensa en Restaurante 1810, en compañía de la senadora Beatriz Robles, sin embargo, a su salida se escucharon fritos como “¡Fuera Noroña!”.

Así es El Mesón de Chucho El Roto, el otro restaurante donde abuchearon a Noroña

Abierto en 1995, El Mesón de Chucho El Roto se define como “el lugar de mayor tradición culinaria en el centro histórico de Querétaro”, pues está situado en Plaza de Armas.

De acuerdo con el sitio web del restaurante, “es el sitio donde usted podrá admirar la arquitectura Barroca de los siglos XVII y XVIII que hoy dan al centro histórico de Querétaro el título de patrimonio de la humanidad”.

El nombre proviene de una ‘leyenda’ local de la historia queretana. Chucho El Roto, que también era conocido como ‘El bandido generoso’ o por su nombre real, Jesús Arriaga, fue una especie de Robin Hood. Nacido en Tlaxcala, fue un conocido bandido y estafador famoso por robarle a los más ricos para darle a los que menos tenían.

Sin embargo, el 1884 finalmente fue capturado, precisamente en la ciudad de Querétaro y lo trasladaron a la prisión de San Juan de Ulúa.

Su muerte en la cárcel fue a palos y a manos de un verdugo por órdenes del director de la prisión y llaman a la gente: “si usted sabe dónde fue sepultado y lo puede comprobar, el pueblo mexicano se lo agradecerá... ”, por la incertidumbre que existe sobre esa parte de la historia.

Su legado vive no sólo en el recuerdo de las familias beneficiadas y el nombre del restaurante sino también en películas y literatura que honran la memoria de un personaje con claroscuros.

El lugar se especializa en al tradicional cocina mexicana, y está abierto desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, dando oportunidad a los comensales ya sea de desayunar, comer o cenar.

“Quien no visita El Mesón de Chucho El Roto no estuvo en Querétaro”, reza el slogan que utilizan para tratar de transmitir la trascendencia que ha ganado el lugar con 30 años de experiencia en un privilegiado sitio en la ciudad.

Los que llegan temprano, además de su jugo y fruta o cafecito, suelen comer un huarachito, huevos al gusto o algunas de las especialidades: enchiladas queretanas, enchiladas mariposa o los chilaquiles del lugar.

Ahora que, si llegas un poco más tarde, querrás probar la cabrería, cazuela de camarones, chamorro adobado o la ciabatta (chapata, para los compas) de brisket.

El ticket promedio por persona varía, pero debes ir preparado para gastar entre 300 y 500 pesos por persona, dependiendo de qué sea lo que gusten de la muy variada carta.

¡Oh! Y olvidamos contarte que, los fines de semana, podrás disfrutar del buffet por la mañana, para aquellos de buen diente o que tendrán que esperar un buen rato para la comida.

¿Cuál es la dirección de El Mesón de Chucho el Roto?

El Mesón de Chucho El Roto se ubica en av. Luis Pasteur Sur 16, Centro, Plaza de Armas. 76000 Santiago de Querétaro, Qro.

Para hacer reservaciones en el sitio, puedes escribir a su dirección de correo (chuchoelrotoplazadearmas@hotmail.com), llamando a su número de teléfono (442 182 0855) o mediante WhatsApp (+52 442 212 4295), además de poder hacerlo mediante el sitio web de El Mesón de Chucho El Roto.