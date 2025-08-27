Dueño de Amazon visita bar de CDMX, el mejor del mundo: ¿Cuánto cuesta ir al Handshake?

Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez están en México y durante su visita se ‘echaron un drink’ en el bar Handshake Speakeasy, el mejor del mundo, de acuerdo con The World’s 50 Best Bars 2024.

Eric Van Beek, originario de los Países Bajos, es el bartender del establecimiento ubicado en la Ciudad de México, al cual solo se accede con reservaciones.

Handshake Speakeasy no fue el único lugar que visitaron el dueño de Amazon y Lauren Sánchez en su ‘turisteada’ por las calles de la capital mexicana, también fue captado en la Casa de Frida Kahlo en Coyoacán, de acuerdo con un video compartido en el Instagram de Quien.

¿Cómo es Handshake Speakeasy, bar visitado por Jeff Bezos en México?

El bar en el que estuvo Jeff Bezos tiene un concepto de ‘lugar secreto’, basado en los puntos de venta de alcohol que surgieron en la década de 1920 en Estados Unidos, donde estaba prohibida la distribución y consumo de bebidas alcohólicas, suceso en el que también se inspiraron para el nombre del lugar considerado el mejor bar del mundo según The World Best’s Bars.

“Proliferaron los lugares con estas características, llegabas y había una carnicería, pero atrás se servía alcohol, ‘handshake’ en inglés es apretón de manos, lo que se dice es que llegar a estos lugares solo era por un contacto o por conocer a alguien, si no no entrabas”, explicó Marcos Di Battista, uno de los fundadores del proyecto, en una charla con el Pódcast de bares y cocteles.

Una de las características del lugar es que se sirven los tragos (o las botellas) al estilo ‘vintage’: “Creamos cocteles como si lo hicieran en el pasado, también tenemos botellas de hace más de 50 0 60 años desde su creación y la gente se los puede tomar”.

El bar surgió luego de que Rodrigo Urraca, otro de los fundadores, recibió una inversión de un cliente que trabajó con él en una marca que no mencionó.

“Si hacemos el bar, ¿de dónde sale el dinero? Soy embajador de marca, no empresario, me dice ‘tú no te preocupes del dinero’, él se encargó de lo financiero, lo sellamos con un apretón de manos, como lo dice el nombre", contó para una entrevista con Jacobo Margules, publicada en su perfil de TikTok.

Finalmente, invitaron a Eryk Van Beek, encargado de la barra y de los tragos que se sirven en el lugar. Él es de origen neerlandés y en 2018 fue ganador del Bacardi Legacy, una competencia de bartenders a nivel mundial.

El bar abrió sus puertas en Polanco, pero se mudaron previo a la pandemia a su actual locación en la colonia Juárez.

En 2023 alcanzó la tercera posición en el ranking de The World’s 50 Best Bars, año en que fue superado por Sips, en Barcelona, además en el mismo año llegó al segundo lugar en North America’s 50 Best Bars.

Pero para 2024, Handshake Speakeasy de CDMX se coronó en la primera posición del ranking, galardón que ostenta actualmente.

¿Cuánto cuestan las bebidas en el Handshake Speakeasy?

La carta del bar se divide en “Clásicos miniatura”, “Primera ronda” y “Nuestros sabores favoritos”.

En el primer apartado se venden martinis y tragos con mezcal, pero todos en “presentaciones minis”, y tienen un costo uniforme de $100 MXN.

Para continuar con la degustación de las bebidas y cocteles del lugar, hay recetas con diferentes frutas como piña, lychee, algunos con té de menta o aromatizados con hojas de jazmín.

En las opciones hay piña colada con coco, la especialidad ‘Once upon in Oaxaca’ que lleva mezcal y tequila mezclado con aceite de oliva. El costo oscila entre los $250 MXN y los $300 MXN.

“Nuestros sabores favoritos” ofrece mezclas exoticas, por ejemplo el ‘Cariño’, que tiene Bacardi 8 años con Yellow Chartreuse (con notas de azafrán), limón, vainilla, nuez y yogur griego.

Este tipo de bebidas alcohólicas cuestan desde los $300 MXN y hasta los $700 MXN. Además, una mezcla “especial” es la de té al estilo champán, que consiste en una variedad de sabores carbonatados de una forma en que parezcan una “copa de champán”, pero sin alcohol. El precio es de $150 MXN.

¿Dónde está el bar Handshake Speakeasy y cuáles son sus horarios?

Handshake Speakeasy, bar en la Ciudad de México, está ubicado en la calle Amberes 65, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La única forma de acudir es por medio de las reservaciones en línea, el sitio web está anclado en su perfil de Instagram. Los horarios del lugar son los siguientes: