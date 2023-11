¿Cuáles son las bebidas alcohólicas menos dañinas para la salud?

Al salir de fiesta o ir a cenar a un restaurante, es común que algunas personas tomen una copita de vino o una cerveza para acompañar sus alimentos. En ese vasto mundo de bebidas alcohólicas que nos acompaña a la mesa, ¿hay alguna que puedas considerar más saludable?

El portal de la Comisión Europea señala que las bebidas alcohólicas son aquellas que contienen etanol (alcohol) y que se absorben rápidamente por el tracto gastrointestinal y producen efectos psicoactivos.

El sitio de Healthline agrega que las bebidas alcohólicas se diferencian entre ellas por el tipo de elaboración que atraviesan. Algunos licores se producen por medio de la fermentación de ciertos tipos de frutas y cereales.

Hay bebidas alcohólicas que dan más 'cruda' que otras. (Foto: Especial).

¿Qué bebida con alcohol es más sana?

El sitio de la Clínica de Cleveland que el alcohol en realidad tiene poco o ningún valor nutricional, pero algunas bebidas puede ser mejor opción para algunas personas por su contenido de calorías y azúcar.

En una publicación de la OMS se señala: “en lo que respecta al consumo de alcohol, no existe una cantidad segura que no afecte a la salud”. Es por ello que se tiene que mantener una ingesta moderada de este tipo de bebidas.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), comentan que el consumo excesivo de alcohol se asocia con afectaciones a largo plazo como: aumento de presión arterial, problemas digestivos, enfermedades hepáticas, complicaciones en la salud del corazón, debilitación del sistema inmune y ansiedad.

Pero si vas a beber, estas son algunas opciones que podrían ser un poco menos dañinas.

Lista de bebidas alcohólicas menos dañinas

Cerveza ‘light’

El Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana explica que la cerveza es una bebida alcohólica que se obtiene por medio de la fermentación de un mosto dulce a base de cereales germinados con la adición de lúpulo.

En conversación con la Clínica de Cleveland, la especialista Julia Zumpano asegura que la versión ‘light’ es una opción más saludable para beber debido a que la mayoría de esta versión de cervezas tienen entre 50 a 100 calorías en comparación a otras versiones.

Aunque sí solamente se toma una cerveza, la diferencia entre ‘light’ y las demás versiones no tiene mucha importancia; sin embargo, Zumpano señala que la mayoría de las personas no se detiene con solo una:

“Los problemas de salud crecen cuando empiezas a multiplicar esas calorías extra, los carbohidratos y el contenido de alcohol”.

La cerveza light es muy común y fácil de conseguir en la actualidad. (Shutterstock)

Vino tinto seco

El vino es una de las bebidas alcohólicas más populares en todo el mundo que se obtiene por medio de la fermentación del mosto de uva.

Julia Zumpano también aseguró a la Clínica de Cleveland que elegir vino tinto seco es una forma limitar el consumo de altas cantidades de azúcares, calorías y carbohidratos.

El sitio señala que esto también aplica para vino blanco y champán seco, por lo que su consumo en moderación podría ser mejor que el de sus otras versiones.

El vino tinto seco es aquel que contiene menores cantidades de azúcar que su versión normal. (Foto: Shutterstock)

Licores claros

Existe un enorme listado de licores claros como el vodka y el gin, que se caracterizan por el sabor que le dan a ciertas combinaciones de ‘drinks’. Julia Zumpano explicó a la Clínica de Cleveland que el consumo de este tipo de bebidas puede resultar mejor que las versiones oscuras como el bourbon y el whiskey.

Esto se debe a que los licores oscuros tienen una alta cantidad en congéneres, un compuesto que resulta de su elaboración y que, de acuerdo con Healthline, tienen un papel en la forma en la que el cuerpo padece una resaca.

Existen varios factores en las bebidas que determinan la forma en la que se presenta la ‘cruda’, pero Healthline señala que los congéneres son juegan un papel importante.

El ron y vodka son de los destilados más populares para elaborar tragos. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Cócteles sin complicaciones

En un listado de la Clínica de Cleveland se señala a los cócteles sin complicaciones como una de las bebidas alcohólicas menos dañinas para el organismo.

Este tipo de tragos consiste en mezclar licores claros con mezcladores con pocas o ninguna caloría, como el caso del agua mineral. Suelen acompañarse con una rodaja de alguna fruta, en la mayoría de los casos un limón.

¿Cuál es el alcohol que más daño hace?

Tanto la Clínica de Cleveland como el sitio especializado de Eat this, not that señalan que uno de los tragos más dañinos para el cuerpo son las bebidas alcohólicas que se producen al mezclarse con jugos de frutas y refrescos.

“Las bebidas (alcohólicas) mezcladas son mucho más problemáticas... contienen más alcohol, los combinados aumentan las calorías”, explicó la especialista Lesli Bonci en conversación con Eat this, not that.

Los azulitos también son conocidos como 'pitufos'. (Foto: Shutterstock)

En México, uno de los ejemplos de estas bebidas combinadas son los ‘azulitos’ que se elaboran con vodka, bebidas energizantes y salsa para escarchar de sabor mora azul. De acuerdo con una publicación de la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) un trago puede tener 728 kcal.

Otros de estos tipos de tragos que señala Eat this, not that que pueden dañar a la salud son: ‘whiskey sour’, daiquirí, cerveza de jengibre, entre otros.

¿Cuánto alcohol se puede tomar?

El portal de Harvard T.H. Chan School of Public Health señala que en Estados Unidos la cantidad de una sola bebida alcohólica depende del tipo de trago, estas son algunas de sus consideraciones: 354 ml de cerveza, 147 ml de vino y 44 ml de licores fuertes.

Harvard T.H. Chan School of Public Health asegura entre los investigadores del alcohol, no existe una definición estándar de bebida universalmente aceptada. El consenso más reciente agrega que los hombres no deben de beber más de 2 bebidas al día y las mujeres no más de una.

El sitio de los CDC señala que hay personas que deben alejarse del consumo de alcohol como: personas con embarazo o lactancia, menores de edad, quienes tomen medicamentos que puedan interactuar de manera negativa o que tengan algún problema de salud.