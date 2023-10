¿Qué pasa si tomo una cerveza todos los días?

“Hasta la vista”... ¡Exceso! La cerveza es una bebida que ha dado paso a la creación de otras como la michelada; sin embargo, ¿sabes lo que le pasa al cuerpo cuando se toma una ‘chela’ todos los días?

Lager, pilsen, pale ale, pilser, son unos cuantos estilos claros y oscuros que existen de la cerveza, una bebida alcohólica que se elabora por medio de la fermentación de distintos granos de cereales, como la cebada.

Al ser una bebida alcohólica popular, existen varios mitos alrededor de su consumo. Lo cierto es que las ‘chelas’ en exceso dañan al organismo, te contamos lo que sucede cuando tomas con moderación una por día.

¿Sabes cuánta cerveza se recomienda tomar por día? (Foto: Shutterstock)

¿Cuántas cervezas se pueden tomar al día?

De acuerdo con Eat this, not that, la cerveza tiene diversos efectos en el cuerpo que afectan a órganos como los riñones, el hígado y hasta el estómago. Esto se debe a sus valores nutricionales como el alcohol, una sustancia psicoactiva.

También se debe considerar que la cerveza, aparte de su contenido de alcohol, es una fuente de calorías vacías, aquellas que no aportan nada al organismo y se asocian con el aumento de peso.

El sabor de las cervezas depende de su tipo de fermentación. (Foto: Shutterstock)

El sitio especializado de Healthline explica que la mejor opción para reducir los efectos secundarios de la cerveza es limitar su consumo diario de la siguiente manera:

Para hombres con buena salud no más de dos cervezas.

Para mujeres con buena salud no más de una cerveza.

El mantener esta recomendación puede evitar la presencia de algunas consecuencias de la ‘chela’ en el cuerpo. A pesar de ello, Eat this, not that asegura que el hábito de beber cerveza todos los días no es una práctica saludable.

Los tipos de cerveza se suelen diferenciar por sus tonalidades claras y oscuras. (Foto: Especial)

¿Qué pasa si tomo cerveza todos los días?

Tanto el portal de Healthline como Web MD apuntan a que beber menos de dos cervezas por día puede tener algunos beneficios en el cuerpo, como reducir la presencia de problemas hacia el corazón; sin embargo, aún se necesitan realizar más estudios para comprar estos efectos.

Estos son algunos de los efectos secundarios que surgen al consumir cerveza todos los días.

Aumento de peso

El portal de Eat this, not that asegura que la enorme cantidad de calorías en la cerveza puede producir que haya un aumento de peso en el cuerpo.

“La cerveza puede tener muchas calorías y contribuir al aumento de peso. Las IPA son especialmente densas en calorías y su consumo diario dificultaría la pérdida de peso”, comentó en conversación con aquel sitio el especialista Michael Masi.

¿Tomas de más? Ciertas cantidades de cerveza pueden convertirse en un riesgo para la salud. (Foto: Shutterstock).

Interrumpir el sueño

El consumo diario de bebidas alcohólicas, por sus efectos en el organismo, pueden afectar los patrones de sueño.

De acuerdo con la Clínica de Cleveland, no es recomendable tomar cerveza diaria antes de dormir debido a que afecta los niveles de una hormona que apoya al sueño.

“Las investigaciones existentes también muestran que el alcohol disminuye tus niveles de melatonina, la hormona que regula tu reloj interno. Si te vuelves dependiente de las drogas o el alcohol, con el tiempo podrías confundir tus días y tus noches”, explicó el especialista Vensel Rundo a la Clínica de Cleveland.

La cerveza es una bebida con varios mitos sobre su consumo. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Debilitar al sistema inmune

La presencia de alcohol en la cerveza puede debilitar el funcionamiento del sistema inmune, aquel encargado de proteger al cuerpo de adversidad como enfermedades.

“El alcohol puede debilitar tu sistema inmunitario, haciéndote más susceptible a las enfermedades”, advirtió Michael Masi a Eat this, not that.

Desregulación del azúcar en sangre

El consumo regular de cerveza puede tener un impacto en los niveles de azúcar en la sangre y producir problemas como resistencia a la insulina y riesgo de padecer diabetes tipo II. Esto ocurre aunque se tenga una ingesta moderada por día.

“Las dosis moderadas o altas de alcohol pueden inducir una disminución de los niveles de glucosa en sangre, en parte porque el alcohol puede interferir en la capacidad del hígado para producir glucosa”, puntualizó Masi a Eat this, not that.

Tomar demasiado alcohol puede tener consecuencias como aumento de peso. (Foto: Shutterstock).

Riesgo de padecer cáncer

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés), hay pruebas que indican que cuanto más bebidas alcohólicas bebe una persona regularmente existe un mayor riesgo de padecer algún tipo de cáncer.

Deshidratación

La deshidratación en un estado del organismo en el que pierde más líquidos de los que se encuentra consumiendo, esto puede resultar en varios tipos de malestares.

Michael Masi señaló a Eat this, not that que el hábito de beber cerveza diario puede promover que el cuerpo se encuentre en un estado constante de deshidratación.

La espuma de la cerveza tiene objetivos clave para su sabor. (Foto: Shutterstock)

“El alcohol es un diurético, lo que significa que favorece la pérdida de líquidos y puede provocar deshidratación. El estado de hidratación influirá en la resaca y afectará a los parámetros del rendimiento físico. Así que beber a diario conlleva una mayor importancia de obtener suficiente agua de otras fuentes”.

Esto también tiene un impacto en la salud de la piel y puede provocar que se deteriore.