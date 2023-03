¿Qué tanta es tantita cerveza? 5 señales en tu cuerpo de que estás tomando mucha ‘chela’

¿Te estará haciendo daño ese ‘six’ semanal de cervezas? Aunque la ‘chela’ suele ser un alivio en especial en días calurosos, hay varias señales en tu cuerpo de que quizás te estás excediendo.

La cerveza no está contemplada en el plato de la alimentación saludable, por lo que su consumo se recomienda solo de forma moderada. El National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) explica que un consumo excesivo se refiere a:

Mujeres: 4 o más cervezas (355 ml) cualquier día u 8 o más a la semana.

Hombres: 5 o más cervezas (355 ml) cualquier día o 15 o más a la semana.

Además, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España recomienda que el consumo por día no sobrepase estas cantidades:

Hombres: entre una y dos cervezas diarias (aproximadamente 700 mililitros, lo equivalente a 28 gramos de alcohol).

Mujeres: una cerveza diaria (aproximadamente 400 mililitros, lo equivalente a 16 gramos de alcohol).

Señales de que estás tomando mucha cerveza

Quizá esa cuarta cerveza del día empiece a tener efectos secundarios en tu salud, en especial si se hace con regularidad, reevalúa la cantidad que bebes o consulta a un médico si sientes alguno de estos malestares.

Hinchazón y gases

De acuerdo con el sitio especializado Eat this, not that, una mala señal son problemas intestinales, ya que el consumo excesivo de alcohol puede dañar los tejidos del aparato digestivo y complicar el absorber nutrientes y vitaminas durante la digestión, lo cual en casos incluso puede provoca desnutrición.

Con un alto consumo de cerveza pueden presentarse hinchazón y gases, lo cual luego podría traer otras complicaciones en el tracto digestivo, como úlceras y hemorroides.

Problemas para ir al baño

Otra de las molestias estomacales al beber mucho alcohol puede ser la complicación al ir al baño, pues según Eat this, not that, se podría experimentar diarrea o dolor al defecar.

Ansiedad

La dependencia al alcohol se puede manifestar de varias formas, una de ellas es la ansiedad que aparece luego de beber mucha cerveza, en el periodo de desintoxicación.

Problemas de sueño

De acuerdo con un estudio del National Institute of Health, al beber alcohol el cuerpo experimenta un efecto rebote: el alcohol tarda cuatro o cinco horas en salir de nuestro organismo, así que si lo tomas antes de ir a dormir, el efecto puede interrumpir el sueño.

Disfunción eréctil

Eat this, not that agrega que beber de más podría causar disfunción eréctil en los hombres: “La bebida puede impedir la producción de la hormona sexual y reducir la libido. Así que si lo estás pasando mal, bueno, ya sabes, puede que sea hora de reducir las cervezas”.

¿En qué casos no tomar cerveza?

Según el NIAAA, es mejor evitar por completo el alcohol cuando: