‘Tiemblen’ España e Italia: Aliados de la OTAN temen nueva retirada militar de Trump en Europa

Trump habló por teléfono con el periódico italiano Corriere della Sera el sábado y dijo que Estados Unidos “aún está considerando” si retirar tropas de las bases italianas. (EFE).

Los aliados de Estados Unidos en Europa prevén que el presidente Donald Trump retire más tropas del continente después de que anunciara la retirada de 5 mil soldados de Alemania, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Según fuentes que pidieron no ser identificadas por tratarse de deliberaciones privadas, altos diplomáticos de los aliados de la OTAN pronostican que Trump anunciará más retiradas de tropas, posiblemente incluyendo la de Italia, y que desechará un plan que data de la presidencia de Joe Biden para desplegar misiles de largo alcance en Alemania.

Según las fuentes, otros escenarios contemplan que Estados Unidos ponga fin a su participación en algunos ejercicios militares y desvíe fuerzas de países con los que mantiene relaciones tensas hacia otros que considera más afines al presidente. Esta idea se remonta al primer mandato de Trump, cuando consideró enviar más tropas a Polonia.

Según las fuentes, sus predicciones sobre las retiradas se basaban en los comentarios públicos de Trump y en las conversaciones que funcionarios de la alianza habían mantenido con sus homólogos estadounidenses sobre sus planes futuros para la OTAN. El Pentágono declinó hacer comentarios.

¿Qué ha dicho Trump sobre retirar tropas de Europa?

Trump habló por teléfono con el periódico italiano Corriere della Sera el sábado y dijo que Estados Unidos “aún está considerando” si retirar tropas de las bases italianas.

Se negó a comentar sobre el movimiento de tropas desde Alemania. También dijo que Estados Unidos siempre ha estado ahí para Italia, mientras que “Italia no estuvo ahí cuando la necesitábamos”.

El mes pasado, Italia negó que Estados Unidos utilizara una de sus bases aéreas para operaciones en Irán, insistiendo en que el gobierno estaba siguiendo acuerdos y procedimientos vigentes desde hace décadas, que no permiten operaciones de combate, y afirmó que cualquier solicitud de este tipo tendría que ser sometida a debate en el Parlamento italiano.

«Si una de las principales razones por las que Estados Unidos pertenece a la OTAN es la capacidad de desplegar fuerzas en Europa que pudiéramos proyectar ante otras contingencias, y ahora eso ya no es posible, al menos para algunos miembros de la OTAN, eso es un problema, y ​​debe analizarse», declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a los periodistas el viernes durante un viaje a Italia.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó haber reiterado a Rubio que «la presencia estadounidense en Europa es importante para nosotros».

Estas medidas serían una señal más del descontento de Trump con algunos aliados de la OTAN, como Alemania y España, por lo que él considera una ayuda insuficiente para la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Cuando se le preguntó a finales de abril si consideraría retirar tropas de Italia o España, Trump respondió: «Bueno, ¿por qué no debería hacerlo?».

“Italia no nos ha ayudado en absoluto”, dijo. “Y España ha sido horrible, absolutamente horrible”.