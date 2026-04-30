Trump amenaza con retirar su Ejército de Alemania... y Berlín refuta: ‘Es indispensable para la OTAN’

El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró confiado este jueves en la fiabilidad de la OTAN, después de que la víspera el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que su país estudia actualmente la posible reducción de tropas destacadas en suelo germano.

Merz, cuyo Gobierno quiere convertir a las Fuerzas Armadas en el mayor ejército convencional de Europa, señaló en el campamento militar de Munster, en el oeste de Alemania, que la apuesta del rearme alemán tiene como objetivo “una OTAN fuerte y una asociación transatlántica fiable”.

“Tanto a nosotros como a mí personalmente nos importa especialmente esta asociación transatlántica”, subrayó además de nuevo el jefe del Gobierno alemán en una tribuna improvisada y rodeada de equipamiento militar pesado y en el que habían sido colocados un dron aéreo y otro terrestre.

La víspera, Trump escribió en su cuenta de su red social, Truth Social, que “Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania” y agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.

Estados Unidos mantiene aproximadamente 40 mil soldados en Alemania, lo que la convierte en el país europeo con mayor presencia militar estadounidense.

¿Por qué Trump amenazó a Alemania con retirar su Ejército?

Donald Trump hizo estas advertencias después de que Merz sostuviera que Estados Unidos carece de una estrategia de salida coherente en el conflicto con Irán y asegurara que la Administración estadounidense había sido “humillada” durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

El canciller reiteró la importancia de la alianza transatlántica un día después del mensaje de Trump.

El canciller recalcó que la apuesta del rearme alemán tiene como objetivo “una OTAN fuerte y una asociación transatlántica fiable”.

“Queremos seguir viviendo en libertad, en paz y en seguridad. Lo que las Fuerzas Armadas llevan a cabo aquí en Munster no sólo es impresionante, sino que constituye una contribución importante e indispensable a una OTAN fuerte y unida”, abundó el canciller.

“Este trabajo lo realizamos aquí y también en otros emplazamientos estratégicamente importantes de Alemania, codo con codo con Estados Unidos, codo con codo con los socios de la alianza en toda la OTAN”, destacó.

También se refirió al esfuerzo presupuestario que efectúa el país centroeuropeo en materia militar.

“En los últimos 12 meses, el Gobierno federal ha realizado grandes esfuerzos para reforzar la seguridad de Alemania”, destacó antes al hacer alusión al proyecto presupuestario presentado la víspera, en el que el gasto en defensa alcanzará en 2027 un total de 133 mil millones de euros.