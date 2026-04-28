Rey Carlos III ‘sacude’ Congreso de EU: Lanza ‘indirecta’ a Trump sobre OTAN, Ucrania y aislacionismo

Carlos III instó a EU a evitar el aislacionismo y reforzar su alianza con el Reino Unido y Europa durante su discurso ante el Congreso en Washington.

En un discurso inusualmente contundente para un monarca, el rey Carlos III exhortó a Estados Unidos a mantener su liderazgo global y a respaldar tanto a Ucrania como a la OTAN, instando a los estadounidenses a resistir la tentación del aislacionismo.

Carlos aprovechó su discurso ante una sesión conjunta del Congreso —el primero de un monarca británico en más de tres décadas— para defender la preservación de la alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos. El rey apeló al patrimonio común de ambas naciones, salpicando su discurso con referencias a la cultura, la religión y los principios que motivaron la decisión de Estados Unidos de declarar su independencia hace 250 años.

“Rezo con todo mi corazón para que nuestra alianza continúe defendiendo nuestros valores compartidos, con nuestros socios en Europa y la Commonwealth, y en todo el mundo, y para que ignoremos los llamamientos a adoptar una postura cada vez más ensimismada”, dijo Charles a los legisladores reunidos, con el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sentados detrás de él.

La relación entre Estados Unidos y el Reino Unido ha caído a su nivel más bajo en décadas en medio de una polémica disputa pública entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Keir Starmer. Trump ha pasado los últimos meses criticando e insultando a Starmer —con quien antes mantenía una relación cordial— antes de que Starmer rompiera con el presidente por la guerra en Irán y sus amenazas de anexión de Groenlandia.

Trump elogia al rey Carlos III durante su visita de Estado

El discurso pronunciado en el Capitolio tuvo lugar el segundo día de la visita de Estado de cuatro días de Carlos III, un viaje que lo ha catapultado a un papel diplomático inusualmente destacado. Si bien sus palabras fueron cuidadosamente medidas, el mensaje del rey en varios puntos —incluido su apoyo a la OTAN y a Ucrania, así como sus llamamientos a la protección del medio ambiente— podría interpretarse como una crítica implícita a las políticas de la administración Trump.

Las declaraciones del rey —durante las cuales fue interrumpido repetidamente por aplausos— subrayaron la solidez de una relación que comenzó con una revolución. «Teniendo presente el espíritu de 1776, tal vez podamos coincidir en que no siempre estamos de acuerdo, al menos en primera instancia», dijo Carlos.

Trump, que nunca ha ocultado su admiración por la realeza en general y por la monarquía británica en particular, ofreció un banquete de Estado a Carlos tras el discurso.

“En los siglos transcurridos desde que obtuvimos nuestra independencia, los estadounidenses no han tenido amigos más cercanos que los británicos”, dijo Trump. El presidente calificó a Charles como una “bendición” para la relación entre ambos países y predijo: “Estoy seguro de que seguirá siendo así durante mucho tiempo”.

Entre los invitados a la cena de Estado figuraba una larga lista de personalidades influyentes de los sectores financiero, empresarial y tecnológico, incluyendo a muchas personas que apoyaron la victoria electoral de Trump en 2024 o que han buscado una relación cercana con él en su segundo mandato. El fundador de Amazon, Jeff Bezos; Tim Cook de Apple; Jensen Huang de Nvidia Corp.; el inversor de capital riesgo Marc Andreessen y Steve Schwarzman de Blackstone Inc. fueron algunos de los nombres incluidos en la lista de invitados de la Casa Blanca.

Carlos asistió previamente a una ceremonia de bienvenida organizada por Trump en el jardín sur de la Casa Blanca. En ocasiones, Trump se desvió de su discurso para elogiar a Carlos, recordando cómo su madre, nacida en Escocia, veía al príncipe cuando era joven durante las ceremonias televisadas. “Mi madre estaba enamorada de Carlos”, dijo el presidente.

Carlos III aborda Ucrania, OTAN y medio ambiente en Washington

Sin embargo, las declaraciones del rey ante el Congreso fueron más directas, en un contexto de creciente preocupación internacional por el compromiso de Estados Unidos con el orden de posguerra que había ayudado a construir. Carlos mencionó cómo las Naciones Unidas y la OTAN habían defendido a Estados Unidos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre y citó la cooperación estrecha del Reino Unido con Estados Unidos durante las dos guerras mundiales.

Según afirmó, la alianza entre Europa y Estados Unidos es “más importante hoy que nunca”. Añadió que “se necesita una firme determinación para la defensa de Ucrania y su valiente pueblo, a fin de lograr una paz verdaderamente justa y duradera”, reiterando así sus declaraciones a Trump en septiembre.

Incluso las referencias del rey a la historia podrían ser interpretadas por el público estadounidense como advertencias veladas, intencionadas o no.

Charles citó el ejemplo de la Carta Magna británica como fuente de inspiración para Estados Unidos en cuanto a cómo el poder ejecutivo debe estar sujeto a controles y equilibrios. Su comentario surgió en medio de críticas por la excesiva condescendencia del Senado y la Cámara de Representantes, controlados por los republicanos, ante la expansión radical del poder ejecutivo impulsada por Trump. Se pudo observar a los líderes demócratas presentes en la cámara, de pie y aplaudiendo la frase.

De igual modo, su exhortación sobre la necesidad de un poder judicial independiente contrasta con las frecuentes críticas del presidente a los jueces y magistrados del Tribunal Supremo que fallan en contra de sus propios deseos.

Si bien Carlos no mencionó a Irán específicamente, citó “tiempos de conflicto desde Europa hasta Oriente Medio”, advirtiendo que estos plantean “enormes desafíos para la comunidad internacional y cuyo impacto se siente en comunidades de todo el territorio de nuestros países”. Europa se enfrenta actualmente a una crisis de precios de la energía, así como a una inminente crisis del combustible para aviones que amenaza los viajes aéreos de verano.

Aunque los republicanos mostraron en ocasiones respuestas tibias —por ejemplo, ante los llamamientos de Carlos sobre la importancia de proteger el medio ambiente—, el rey recibió un apoyo abrumador, con varias ovaciones de pie a lo largo del discurso.

“Creo que la mayoría de los miembros del Congreso se sienten mejor después del discurso que antes. Aunque admito que fue un poco extraño que el sentimiento de unidad tuviera que venir del Rey de Inglaterra”, dijo el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur y estrecho aliado de Trump, en una publicación en redes sociales después del discurso, “¡pero que así sea!”.

Carlos III asume un papel más político que la reina Isabel II

Poco antes de la llegada de Carlos, los esfuerzos por demostrar estabilidad sufrieron un revés cuando se informó que el embajador del Reino Unido en Estados Unidos había restado importancia a la relación entre ambos países. El embajador, Christian Turner, afirmó que la única relación especial de Estados Unidos era “probablemente con Israel”, según informó el Financial Times el martes, citando una grabación de sus declaraciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que las declaraciones de Turner no estaban destinadas al público y no reflejaban la postura oficial del gobierno.

El discurso de Carlos ante una sesión conjunta del Congreso representa solo la segunda vez que un monarca británico lo hace, después del discurso de la reina Isabel II en 1991, en el que fue recibida con una ovación de pie por los legisladores estadounidenses reunidos en el Capitolio.

En ese discurso, Elizabeth hizo referencia a la Guerra del Golfo, aunque el gobierno británico apoyó esa intervención estadounidense, a diferencia del reciente conflicto en Irán, donde Gran Bretaña optó por no ayudar en los ataques iniciales.

Charles, quien generalmente se mantiene al margen de la política cotidiana, ha demostrado mayor disposición que su madre a adentrarse en asuntos polémicos. El año pasado, viajó a Canadá para declarar a la nación soberana y libre en un discurso ante su parlamento, tras las provocaciones de Trump sobre convertir al país en el “estado número 51”. Fue su primera aparición pública de este tipo desde 1977.

“Las palabras de Estados Unidos tienen peso y significado, como lo han tenido desde la Independencia”, concluyó Charles en su discurso ante el Congreso el martes. “Las acciones de esta gran nación importan aún más”.