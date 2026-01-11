Captura de Maduro y amenazas de Trump a Groenlandia causan temor en Canadá: ‘Piensen en lo imposible’

Durante meses, muchos canadienses esperaban que Donald Trump hubiera perdido el interés en convertir a su país en el estado número 51 de Estados Unidos, ya que estaba ocupado poniendo patas arriba a Washington y el sistema de comercio mundial.

Esas esperanzas se están desvaneciendo. La sorpresiva captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la intensificación de las declaraciones de Trump sobre la anexión de Groenlandia, han conmocionado a Canadá, obligando a los ciudadanos a tomar en serio las amenazas pasadas del presidente estadounidense a la soberanía canadiense.

La declaración del gobierno de que “ESTE ES NUESTRO HEMISFERIO” hace que los comentarios previos de Trump sobre la anexión de Canadá parezcan cada vez menos meros insultos dirigidos al exprimer ministro Justin Trudeau o tácticas de negociación en su guerra comercial con el actual primer ministro Mark Carney.

¿Qué podría hacer Canadá para defenderse de EU?

Una contundente columna en el periódico nacional más importante de Canadá se viralizó esta semana advirtiendo sobre la posibilidad de que Trump use “coerción militar” contra el país.

El consejo de los autores: aprender de las defensas de Finlandia contra Rusia. Ampliar la fuerza de defensa civil. Desarrollar una estrategia nacional contra drones, inspirada en el ejemplo de Ucrania. Y pensar en lo impensable.

“Se trata de cambiar el cálculo”, dijo Thomas Homer-Dixon, uno de los autores y académico canadiense que investiga la seguridad global. “Si se intenta usar la coerción militar contra nosotros, debe quedar claro que será enormemente costoso”.

El miedo incluso ha inspirado su propia comedia negra. Una noticia ampliamente compartida en The Beaverton, un sitio web satírico similar a The Onion, titulaba: ‘Mark Carney desactiva la geolocalización del teléfono por si acaso’.

Si bien las acciones de Trump han inquietado a líderes de todo el mundo, los canadienses tienen motivos particulares para preocuparse. Después de todo, con Groenlandia, Trump y sus asesores buscan el control —incluso planteando la posibilidad de una acción militar— de un territorio democrático, estratégicamente ubicado en el Ártico y miembro de la OTAN. Canadá también lo es.

“Creo que a muchos funcionarios en Ottawa les cuesta creer que estemos en esta situación, independientemente de la evidencia”, declaró Wesley Wark, exasesor del gobierno canadiense en seguridad y asuntos fronterizos.

Calificó las medidas de Trump sobre Venezuela y Groenlandia como “últimas llamadas de atención para Canadá que pondrán de relieve la realidad de que Estados Unidos ya no es el país que solía ser”.

Menos claro es qué puede hacer Canadá para disuadir a Trump.

La encrucijada de Mark Carney con EU

Mark Carney asumió el cargo el año pasado prometiendo enfrentarse a Trump, afirmando que el presidente “quiere quebrarnos para que Estados Unidos pueda controlarnos”.

Sin embargo, desde las elecciones, ha evitado antagonizar a su homólogo estadounidense, incluso mientras intenta intensificar el comercio con China y otros países para reducir la dependencia de Canadá de su vecino del sur.

Esta semana, Carney instó a Estados Unidos a respetar la soberanía de Groenlandia y Dinamarca, territorio de la cual la isla es parte, sin abordar las amenazas pasadas de Trump a Canadá.

La mayoría de los analistas dudan que el ejército estadounidense invada Canadá. “Sigo creyendo que eso es pura ciencia ficción”, declaró Stephanie Carvin, profesora asociada de la Universidad de Carleton en Ottawa y exanalista de seguridad nacional del gobierno canadiense. “Pero creo, ahora más que nunca, que Estados Unidos está dispuesto a paralizar la economía canadiense a su antojo”.

Considera que los acontecimientos en Venezuela, con Trump afianzando su control sobre las inmensas reservas petroleras del país, lo envalentonan. “El presidente ahora estará mucho más dispuesto a aventurarse en su afán por dominar el hemisferio occidental”, afirmó.

Philippe Lagassé, profesor asociado de Carleton especializado en política de defensa, señaló que un escenario plausible podría implicar un problema que Canadá no pueda gestionar por sí solo, como un desastre natural grave o un ataque a su suministro eléctrico a Estados Unidos.

“Estados Unidos se encargará de ello por ustedes, al menos bajo esta administración, y podría no optar por retirarse. O podría optar por exigirles”, dijo. “¿Qué puede hacer Canadá para evitar que Estados Unidos argumente que necesita intervenir en Canadá por su propia seguridad?”

El ejército canadiense no está preparado para un mundo más hostil. Sus fuerzas regulares y de reserva primarias suman menos de 100,000 efectivos para defender la segunda mayor masa terrestre del planeta. Los desastres naturales y otras tareas, como una misión de la OTAN en Letonia, donde hay soldados canadienses estacionados, agotan sus recursos.

¿Qué hace Canadá con sus fuerzas armadas?

El gobierno de Carney está aumentando el salario de los soldados para facilitar el reclutamiento y destinando decenas de miles de millones de dólares a nuevos aviones de combate, submarinos y otros equipos. Todo esto ayudará a Canadá, por fin, a cumplir con el nivel mínimo de gasto de la OTAN del 2 por ciento del producto interior bruto.

También existe un plan incipiente, del que informan los medios canadienses, para crear una fuerza de 100,000 reservistas y 300,000 soldados de reserva suplementarios. Pero la mayoría de estos pasos tardarán años.

Luego existe la posibilidad de que Estados Unidos interfiera en la política canadiense.

La provincia petrolera de Alberta, que desde hace tiempo se ha mostrado resentida por el control de Ottawa, podría estar encaminándose hacia un referéndum de independencia, con algunos de los llamados “Maple MAGA” (Apoyo al Movimiento Nacional de Liberación de Canadá) albergando la esperanza no solo de abandonar Canadá, sino también de unirse finalmente a Estados Unidos.

Un organizador separatista, Jeffrey Rath, declaró a Bloomberg News que se ha reunido tres veces con funcionarios del Departamento de Estado de EU y que estos apoyan su causa. Rath se negó a revelar los nombres de los funcionarios, y el Departamento de Estado se negó a hacer comentarios.

Las primeras encuestas sugieren que es probable que los separatistas de Alberta pierdan. Sin embargo, el referéndum abre la puerta al riesgo de intromisión extranjera, según Homer-Dixon y su colega, Adam Gordon, exasesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.

Han diseñado un escenario en el que el dinero gris de MAGA y las campañas de desinformación se utilizan para apoyar la causa separatista, o quizás para sembrar desconfianza en los resultados si fracasa el esfuerzo independentista. Los canadienses, afirman, deberían reflexionar sobre las consecuencias si Estados Unidos, tras una votación en Alberta, decidiera enviar tropas al norte de Montana.

La atención de Trump está ahora en otras partes, pero volverá a centrarse en Canadá. Los países están iniciando una revisión programada del acuerdo comercial que Trump firmó durante su primer mandato: el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá.

Este tiene el potencial de convertirse en un foro para ventilar todas las quejas de Washington contra Ottawa —su escasa presencia militar en el extremo norte, su enfoque en sectores como la agricultura— y el estilo de negociación de Trump, que busca ejercer la máxima influencia sobre socios comerciales más pequeños.

El acuerdo vigente significa que aproximadamente el 85 por ciento del comercio entre Canadá y Estados Unidos está actualmente libre de aranceles, exento de los impuestos de importación del 35 por ciento impuestos por Trump a otros productos canadienses. Pero esa bendición también es una espada de Damocles para Canadá, ya que a Trump solo le basta con amenazar con cancelar la exención o destruir el T-MEC para causar estragos.

La gran mayoría de las empresas afirma que la finalización del acuerdo comercial perjudicaría la economía estadounidense. Sin embargo, a corto plazo, sería catastrófico para Canadá, que envía casi el 70 por ciento de sus exportaciones al sur a través de la frontera.

Para reducir esa dependencia, Carney se fijó en octubre el objetivo público de duplicar las exportaciones de Canadá a otros países durante la próxima década. Construir ese contrapeso económico implica cambios diplomáticos dinámicos. A pesar de haber calificado a China como la mayor amenaza para la seguridad de su país en abril, Carney se convertirá la próxima semana en el primer líder canadiense en visitar el gigante asiático en casi una década, tras años de relaciones tensas.

Desde que asumió como primer ministro, Carney ha trabajado para mejorar las relaciones de Canadá con Trump, que se habían vuelto tensas bajo el mandato de Trudeau. Eliminó algunos de los aranceles antimonopolio y el impuesto a los servicios digitales de su predecesor. Y el aumento del gasto en defensa responde a una de las principales quejas de Trump sobre los socios de Estados Unidos en la OTAN.

Sin embargo, ninguna de estas concesiones condujo a una distensión arancelaria. Y conllevan el peligro, según los analistas, de una erosión constante de la soberanía canadiense.

“¿Somos ya un estado vasallo y simplemente no lo admitimos?”, dijo Lagassé. “Empiezo a preocuparme de que, en algún momento, cuantas más concesiones se hagan para mantener el acceso al mercado, cuanto más se esté dispuesto a ceder para no verse más amenazado, se acabe convirtiéndose en un simple tributario”.