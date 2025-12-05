Trump elogia a México y Canadá en sorteo del Mundial 2026: ‘Hemos trabajado y han sido extraordinarios’

Donald Trump elogió la cooperación entre Estados Unidos, Canadá y México durante el sorteo del Mundial 2026 realizado este viernes, incluso cuando las divisiones sobre política comercial y migratoria en Norteamérica amenazan con opacar el torneo de futbol organizado por los tres países vecinos

“Hemos trabajado de cerca con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias”, dijo Trump a los asistentes. “Creo que van a tener un evento como quizás el mundo nunca ha visto”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, estuvieron en el escenario para el sorteo en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. Se esperaba que se reunieran en privado con Trump brevemente este viernes, y el presidente dijo a la prensa antes del evento que planeaba abordar comercio e inmigración en esas conversaciones.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Sheinbaum y su relación con México y Canadá?

Trump en gran medida elogió a homólogos, pese a que en semanas recientes ha criticado a Canadá por su oposición a su régimen arancelario y a México por sus políticas migratorias y de combate al narcotráfico.

“Hemos tenido una relación extraordinaria”, dijo Trump.

En el sorteo se asigna qué selecciones se enfrentarán en las ciudades sede de los tres países. Los equipos fueron anunciados y la FIFA anunciará el sábado dónde se disputarán los partidos.

A Trump se le otorgó un espacio para hablar con el fin de recibir un premio de paz recién creado por la FIFA, después de que no lograra obtener el deseado Nobel de la Paz. Trump calificó al galardón como “verdaderamente uno de los grandes honores de mi vida”.

Incluso algunos de los actos musicales seleccionados para presentarse en el sorteo —Andrea Bocelli y los Village People— son favoritos de Trump.

Redadas migratorias de Trump, presentes en el Mundial 2026

La Copa del Mundo promete atraer a un enorme número de espectadores y aficionados internacionales a Norteamérica, y los organizadores han dicho que esperan beneficios significativos para las 16 ciudades sede, 11 de ellas en EEU

“Nadie ha vendido tantos boletos, y aún falta mucho para que se ponga en movimiento esa pelota”, dijo Trump.

Sin embargo, los aviones de los organizadores para recibir a aficionados de todo el mundo se han topado de frente con la ofensiva migratoria del gobierno de Trump, que ha incluido redadas de alto perfil ejecutadas por agentes enmascarados, restricciones de viaje hacia EU y retórica encendida contra los migrantes.

El equipo de Trump ha expresado confianza en que medidas como un proceso de visa acelerado para los aficionados aliviarán las preocupaciones sobre los viajes hacia Estados Unidos. Pero los críticos afirman que las acciones y el mensaje de la administración en materia migratoria ya han fracturado el espíritu de unidad global que la Copa del Mundo debería encarnar.

EU restringió en junio la entrada de viajeros de 19 países, y esta semana endureció aún más los controles migratorios después del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional perpetrado por un ciudadano afgano. Trump también ha amenazado con trasladar partidos del Mundial fuera del área de Boston si considera que la ciudad, administrada por demócratas, no es segura, aunque dijo a la prensa el viernes que no quería hacerlo y que creía poder resolver cualquier problema. Los partidos se llevarán a cabo en Foxborough, un suburbio.

Aunque el evento requerirá una estrecha coordinación entre los tres países anfitriones, Trump mantiene disputas con Canadá y México sobre comercio, inmigración y seguridad nacional. El presidente ha mencionado públicamente la posibilidad de lanzar ataques contra cárteles de la droga en México y de convertir a Canadá en el estado número 51 de EU.

Más recientemente, ha amenazado con abandonar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que negoció durante su primer mandato.