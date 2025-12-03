EU ‘tensa’ posible reunión con Sheinbaum: Amaga con redadas vs. migrantes en partidos del Mundial 2026

EU dijo que acelerará el trámite de visas para personas que ya hayan comprado boletos para el Mundial 2026.

La posible reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump por el Sorteo del Mundial 2026 ya enfrenta problemas: El Gobierno de EU no descartó el despliegue de elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ni detenciones de migrantes en partidos del torneo.

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, informó el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, este miércoles 3 de diciembre.

Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá al sorteo de los grupos del Mundial que se realiza el 5 de diciembre en Washington, DC, y agregó aún no se tiene ‘amarrada’ una reunión privada con Trump.

“Si fuera el caso, sería una reunión muy breve”, apuntó Sheinbaum.

Andrew Giuliani encabeza el equipo del Gobierno de Trump ligado con la organización del Mundial 2026, torneo será jugado principalmente en EU.

“Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, subrayó el exgolfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.

La celebración del Mundial, que tendrá lugar entre el 11 de junio (con el partido inaugural en el Estadio Azteca) y el 19 de julio del año próximo y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la dureza de la política migratoria de la administración de Donald Trump.

Las visas para ir a ver el Mundial 2026 en EU

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar EU para asistir al Mundial, Giuliani subrayó que para el Ejecutivo estadounidense “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.

El máximo representante de la Casa Blanca para la celebración del Mundial de fútbol recordó que el propio Trump y la FIFA anunciaron recientemente que cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado.

El hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, también quiso destacar que se han reducido los tiempos de espera para la obtención de visas en las secciones consulares de países participantes como Argentina, Ecuador o Brasil, por debajo de dos meses, o que los países europeos o Japón cuentan con exención de visas.

Con respecto a Haití e Irán, países participantes en el Mundial que están en la lista de diecinueve naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido su ingreso a EU, Giuliani destacó que parte de las delegaciones de ambos equipos han logrado exenciones para que se les autorice la entrada a suelo estadounidense.

En el caso de los aficionados haitianos e iraníes que quieran asistir como espectadores, Giuliani remitió la cuestión al Departamento de Estado, del que depende la concesión de visados.