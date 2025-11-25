¿Cómo será el sorteo del Mundial 2026? Así se armarán los grupos para la Copa del Mundo de la FIFA

A inicios de diciembre se desarrolla el sorteo final del Mundial 2026, en donde se definen los destinos de los 48 equipos en el torneo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, AP).

A menos de 200 días para el arranque del primer Mundial con 48 selecciones, la FIFA confirmó los detalles de cómo será el sorteo de la Copa Mundial 2026.

Por primera vez, la FIFA aplicará un sistema de cuadros divididos al estilo del tenis, para garantizar que las cuatro mejores selecciones del ranking —España, Argentina, Francia e Inglaterra— no se crucen antes de semifinales.

Esto significa que, si estos equipos terminan líderes en la fase de grupos, solo podrían enfrentarse en las semifinales o en la final.

El objetivo, según la FIFA, es recompensar el rendimiento histórico y competitivo de las selecciones mejor posicionadas y generar cruces más equilibrados.

¿Cuándo y dónde es el sorteo para el Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 tendrá lugar el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. El evento reunirá a directivos, técnicos, autoridades internacionales y estará presidido por la FIFA, además de contar con la presencia del presidente de Estados Unidos.

El sorteo revelará cómo quedarán conformados los 12 grupos de cuatro equipos, así como el recorrido competitivo hacia la fase de eliminación directa. Se trata de un momento clave para definir el camino hacia la final del 19 de julio de 2026 en Nueva York–Nueva Jersey.

El sorteo será televisado en México en vivo mediante TV Azteca. TUDN no ha confirmado que vaya a televisarlo, pero anteriormente transmitieron el sorteo de repechaje.

¿Cómo se arman los bombos del sorteo del Mundial 2026?

La FIFA estableció cuatro bombos de 12 selecciones cada uno, ordenados conforme al Ranking Mundial FIFA del 19 de noviembre de 2025. Los países anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— están automáticamente en el bombo 1, junto a potencias como España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Los bombos quedaron definidos de la siguiente manera:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los ganadores de los cuatro playoffs europeos, más los dos ganadores del repechaje al Mundial 2026 con México (Guadalajara y Monterrey) como sede.

México recibirán en CDMX, Guadalajara y Monterrey 13 de los 104 partidos del Mundial 2026. A estos se agregaron los cuatro partidos del repechaje internacional. (Shutterstock y Wikimedia)

Formato, restricciones y grupos en el sorteo del Mundial 2026

El sorteo comenzará con los equipos del bombo 1, asignados del Grupo A al Grupo L. México, Canadá y Estados Unidos tendrán posiciones fijas: A1, B1 y D1, respectivamente.

Las restricciones clave del sorteo son:

No puede haber dos selecciones de la misma confederación en un grupo , excepto UEFA, que podrá tener máximo dos por grupo debido a que aporta 16 equipos.

, excepto UEFA, que podrá tener debido a que aporta 16 equipos. Los clasificados por playoffs también deberán respetar esta regla.

también deberán respetar esta regla. La asignación de posiciones dentro de cada grupo seguirá un patrón preestablecido por la FIFA.

¿Qué pasa después del sorteo del Mundial 2026?

El sábado 6 de diciembre, la FIFA publicará el calendario oficial, con sedes, horarios y fechas de cada partido, considerando logística, zonas horarias y desplazamientos. Se priorizará facilitar la asistencia de aficionados y mantener el mejor rendimiento posible de las selecciones.

Cristiano Ronaldo evita sanción y estará con Portugal en el Mundial 2026

El futbolista multimillonario Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, podrá disputar el Mundial 2026 pese a la tarjeta roja que recibió en la eliminatoria contra Irlanda. La FIFA confirmó una sanción de tres partidos, pero dos quedaron diferidos bajo periodo de prueba, y el astro ya cumplió el primero.

Esto significa que el capitán portugués estará disponible desde el inicio del torneo y también presente en la ceremonia del sorteo, donde Portugal figura como cabeza de serie del bombo 1. El veredicto podría activarse solo si comete una infracción similar.

Portugal, que aseguró su clasificación con una goleada, conocerá sus rivales en Washington D.C. este 5 de diciembre.

Cristiano Ronaldo 'amarra' su boleto al Mundial 2026 (Foto: EFE, FIFA).

Con información de EFE y AP.