Ataque en Pirámide de la Luna de Teotihuacán: Así fue como la Guardia Nacional neutralizó al agresor

La Secretaría de Seguridad adelantó que se reforzará la vigilancia en zonas arqueológicas tras la tragedia en Teotihuacán

La Guardia Nacional evitó una tragedia mayor al neutralizar al atacante que mató a una mujer canadiense en Teotihuacán, afirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, este martes 21 de abril.

En la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum, García Harfuch adelantó que a raíz de este incidente, el Gobierno de México reforzará los operativos de seguridad en zonas arqueológicas y puntos turísticos de México.

“Aumentaremos el patrullaje físico, pero también el cibernético para prevenir amenazas” de cara al Mundial 2026, agregó.

¿Cómo la Guardia Nacional arrinconó al atacante de Teotihuacán?

La Guardia Nacional tiene un destacamento de cerca de 30 elementos en Teotihucán, dijo Guillermo Briseño Lobera, comandante del cuerpo de seguridad en la ‘mañanara’ de este martes.

El militar explicó que estos elementos hacen rondines en la zona arqueológica de Teotihuacán para evitar robos o daños a las ruinas.

“Al escuchar los disparos, el personal que estaba, el destacamento toma su armamento a las órdenes de su comandante, alrededor de las 11:20 horas”, apuntó.

El comandante de la Guardia Nacional comentó que los elementos tardaron entre 9 a 10 minutos en llegar a donde Julio César Jasso Ramírez, ‘imitador’ de ataques en EU, tomó varios rehenes en la Pirámide de la Luna.

Los guardias nacionales “son agredidos. Dos elementos suben en ambos lados de la pirámide. Estaban en desventaja porque el agresor estaba arriba”, subrayó.

El comandante Guillermo Briseño Lobera agregó que “un elemento decide, por la parte lateral, comenzar a subir y de esta manera es que puede llegar a la altura donde estaba el agresor”.

El comandante explicó que además, un policía municipal de Teotihucán también subió por otro lado, lo que ayudó a ubicar a Julio César Jasso Ramírez, un joven de 27 años.

“Empieza a subir más, huye hacia uno de los costados de la pirámide que es donde se quita la vida” tras ser rodeado por los elementos de la Guardia Nacional, apuntó.

¿Qué arma utiizó el atacante de Teotihuacán?

Omar García Harfuch explicó que se identificó el arma del atacante como un revolver 38 especial de 1968. El atacante llevaba seis cartuchos y un cuchillo, además de literatura relacionada con ataques en EU.

José Luis Cervantes, fiscal del Estado de México, afirmó que el revolver vale alrededor de 40 mil pesos y que Julio César Jasso Ramírez, originario de Tlapa, Guerrero, “dejó notas” en su mochila sobre el ataque que iba a realizar. “Tenía una inspiración más allá de la tierra para hacer estas cosas”.

El fiscal del Edomex remarcó que el ataque en Teotihuacán “no fue espontáneo” pues el agresor visitó la zona arqueológica en varias ocasiones y se hospedó en varios hoteles de la región.