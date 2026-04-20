Balacera en Teotihuacán: INAH confirma cierre de la zona arqueológica hasta nuevo aviso

Autoridades confirmaron un despliegue de seguridad en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Luego de la balacera registrada en Teotihuacán la mañana de este lunes 20 de abril, la zona arqueológica permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, así lo anunció el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La Institución compartió información relacionada con los operativos realizados tras el ataque, en el que un hombre mató a una mujer canadiense en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, y agradeció la comprensión del público visitante.

El cierre fue confirmado minutos después de que la Secretaría de Gobernación informara del despliegue de un operativo conjunto en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, comentó que el INAH brindará las facilidades necesarias para que las autoridades realicen su labor en la zona, además de que mantienen la coordinación con las autoridades del Estado de México y el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de dar información oportuna.

Autoridades confirman 13 heridos y 2 muertos en total por balacera en Teotihuacán

La Secretaría de Gobernación aseguró que mantienen la coordinación con el IMSS-Bienestar, institución que reportó un total de 13 personas lesionadas en Teotihuacán, todas de nacionalidades extranjeras.

Los dos muertos fueron una mujer de nacionalidad canadiense asesinada, y por quien la canciller de Canadá calificó como “un acto horrendo” el ataque en Teotihuacán, y el agresor, quien se suicidó tras el ataque, según las primeras versiones.

Las 13 personas heridas por la balacera en Teotihuacán, condenado por el líder del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, son: