Balacera en Teotihuacán: INAH confirma cierre de la zona arqueológica hasta nuevo aviso

Luego de la balacera registrada en Teotihuacán la mañana de este lunes 20 de abril, la zona arqueológica permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, así lo anunció el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La Institución compartió información relacionada con los operativos realizados tras el ataque, en el que un hombre mató a una mujer canadiense en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, y agradeció la comprensión del público visitante.
El cierre fue confirmado minutos después de que la Secretaría de Gobernación informara del despliegue de un operativo conjunto en la zona arqueológica de Teotihuacán.
Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, comentó que el INAH brindará las facilidades necesarias para que las autoridades realicen su labor en la zona, además de que mantienen la coordinación con las autoridades del Estado de México y el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de dar información oportuna.
Autoridades confirman 13 heridos y 2 muertos en total por balacera en Teotihuacán
La Secretaría de Gobernación aseguró que mantienen la coordinación con el IMSS-Bienestar, institución que reportó un total de 13 personas lesionadas en Teotihuacán, todas de nacionalidades extranjeras.
Los dos muertos fueron una mujer de nacionalidad canadiense asesinada, y por quien la canciller de Canadá calificó como “un acto horrendo” el ataque en Teotihuacán, y el agresor, quien se suicidó tras el ataque, según las primeras versiones.
Las 13 personas heridas por la balacera en Teotihuacán, condenado por el líder del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, son:
- Gerónimo González Castro, de nacionalidad colombiana y de 6 años de edad: Herido de bala en tibia y peroné derechos.
- Dayana Paola Castro Calderón, de nacionalidad colombiana y de 37 años de edad: Herida de bala en la rótula izquierda y glúteo derecho.
- Delicia Li de Yong, de nacionalidad canadiense y de 29 años de edad: Herida de bala en escapular derecho.
- Leticia Mondea Folsta, de nacionalidad brasileña y de 13 años de edad: Herida de bala.
- Alex Daniel Marco Witz, de nacionalidad estadounidense y de 29 años de edad: Herido de bala en la mano izquierda.
- Barriet-D Marco Witz, de nacionalidad estadounidense y de 61 años de edad: Herida de bala en el muslo izquierdo, con sangrado transvaginal y posible lesión visceral.
- Maikol Michelle Mitrocil, de nacionalidad rusa y de 32 años de edad: Herida de bala en fémur.
- Luisa Fernanda Puentes Álzate, de nacionalidad colombiana y de 22 años de edad: Lesiones músculo esqueléticas.
- Francis Arlette Rivero, de nacionalidad brasileña y de 55 años de edad: Lesiones músculo esqueléticas.
- Jaslin Landaverde, de nacionalidad estadounidense y de 26 años de edad: Lesiones músculo esqueléticas.
- Gregoire Magadini, de nacionalidad estadounidense y de 38 años de edad: Lesiones músculo esqueléticas.
- Jalen Aybar, de nacionalidad estadounidense y de 27 años de edad: Dermoabrasión.
- Alejandra Graciano, de nacionalidad estadounidense y de 34 años: Lesiones músculo esqueléticas.