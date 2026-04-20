‘Todos estaban espantados’: Testigo relata momentos de pánico por tiroteo en Teotihuacán

La tranquilidad turística en la zona de Teotihuacán se vio interrumpida por un episodio de violencia que generó pánico entre visitantes y comerciantes.

De acuerdo con un reporte de Quadratín Estado de México, un testigo narró los momentos de tensión que se vivieron durante el tiroteo en las inmediaciones de la pirámide de la Luna en Teotihuacán.

El incidente, ocurrido en una zona cercana al circuito turístico, provocó que personas buscaran resguardarse de manera inmediata. “Todos estaban espantados”, relató un visitante citado por Quadratín, quien describió escenas de confusión y miedo mientras se escuchaban detonaciones.

Aunque el flujo de turistas es constante en este punto emblemático del Estado de México, los hechos evidencian la vulnerabilidad en materia de seguridad en zonas de alta afluencia. Hasta el momento, la información oficial disponible es limitada, lo que ha generado incertidumbre entre visitantes y habitantes.

“Todos estaban espantados, sin saber qué iba a pasar. La gente empezó a correr y los guías sacaban a sus grupos; algunos entraban en pánico, otros trataban de mantener la calma”.

¿Qué se sabe del tiroteo en Teotihuacán?

El testimonio de un turista apunta a que las detonaciones ocurrieron de forma repentina, lo que provocó que personas corrieran para resguardarse. La narración enfatiza el desconcierto y la falta de información en tiempo real.

“Ya vi al chico que estaba disparando arriba en la pirámide. Había mucha gente, incluso como rehenes. Vi que dejó bajar a una chica, pensé que le iba a disparar por la espalda, pero no; luego dejó bajar a otro joven”, dijo la testigo.

Reacción de turistas y comerciantes

El relato destaca que tanto visitantes como vendedores reaccionaron con miedo ante lo sucedido. Algunos optaron por esconderse, mientras otros se alejaron del sitio lo más rápido posible.

Este tipo de episodios impacta directamente en la percepción de seguridad de destinos turísticos clave. En el caso de Teotihuacán, considerado uno de los sitios más visitados del país, cualquier incidente de este tipo puede tener repercusiones económicas y reputacionales.

La situación reabre el debate sobre la seguridad en puntos turísticos de alta concentración. Aunque las autoridades suelen implementar operativos en temporadas altas, la información disponible en este caso no permite confirmar si había presencia policial suficiente al momento del incidente.