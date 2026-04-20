‘Un acto horrendo’: Canciller de Canadá lamenta asesinato de mujer canadiense en el tiroteo en Teotihuacán

Anita Anand, canciller de Canadá, calificó como un acto horrible el asesinato de una turista de su país en Teotihuacán.

Anita Anand, canciller de Canadá, lamentó el tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán en el que un hombre mató a una mujer canadiense y dejó a otras seis personas heridas.

La funcionaria calificó los hechos como “un horrible acto de violencia armada”, y mandó sus condolencias a familiares y seres queridos de la mujer asesinada.

Además, aseguró que los agentes consulares de Asuntos Globales de Canadá ya se pusieron en contacto para ofrecer ayuda.

Finalmente, Anand agradeció al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, por mantener la comunicación estrecha y “haber reaccionado rápidamente ante la situación”.

Embajador de Canadá lamenta asesinato de su connacional en Teotihuacán

Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, también se pronunció sobre los hechos violentos en Teotihuacán que derivaron en la muerte de una turista canadiense.

En sus redes sociales, declaró que está “profundamente entristecido”, y mandó sus condolencias a familiares y amigos de la víctima.

También, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Roberto Velasco por el apoyo en el caso.

¿Qué sabemos del ataque armado en Teotihuacán?

La información preliminar apunta a que un hombre disparó contra personas que estaban en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el norte del Estado de México, para posteriormente suicidarse.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas son de nacionalidades canadiense, rusa y colombiana. Además, Quadratín reportó que la balacera comenzó luego de “una discusión que escaló en cuestión de segundos”.

Según la agencia, “el agresor extrajo un arma de fuego y disparó directamente contra la turista extranjera”. Además, habría tomado como rehenes a las víctimas y disparó contra al menos siete personas.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, declaró que “pareciera que fue una agresión directa”; sin embargo, agregó que no se puede especular al respecto, y se espera que las investigaciones de los tres órdenes de Gobierno avancen para esclarecer el caso.