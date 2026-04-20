Disparos, gritos y muertos durante una protesta de trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero

Una mujer muerta y dos lesionados dejó un ataque armado contra manifestantes de la Universidad Autónoma de Guerrero

Una mujer perdió la vida y dos hombres resultaron lesionados tras un ataque con armas de fuego dirigido en contra de un grupo de trabajadores de los Laboratorios de Análisis Clínicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, quienes se manifestaban frente a las instalaciones de la Coordinación General de la Zona Sur, ubicada en la colonia Vista Alegre, en en la zona urbana central del puerto de Acapulco.

De acuerdo con reportes de seguridad, los hechos ocurrieron la noche de este domingo, alrededor de las 19:00 horas, sobre las inmediaciones de la calle Río Balsas, casi a espaldas de una tienda Soriana.

¿Por qué se manifestaban trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero?

En ese punto, los trabajadores mantenían desde días previos una protesta con cierre de accesos para solicitar una mesa de diálogo con el rector Javier Saldaña Almazán, a fin de plantear diversas demandas laborales para la base trabajadora.

Información preliminar indica que los agresores, quienes se desplazaban en una motocicleta, realizaron disparos en movimiento contra el grupo que permanecía en el exterior del inmueble universitario.

Una de las víctimas de este ataque falleció en el lugar, mientras que los dos hombres heridos a balazos fueron atendidos por paramédicos y posteriormente trasladados a un hospital para dar seguimiento a su atención médica.

Desde la semana pasada, los trabajadores habían instalado un plantón en la sede universitaria, colocando mantas en los accesos e impidiendo el ingreso de personal, lo que derivó en la suspensión de actividades tras el periodo vacacional de Semana Santa.

Tras el ataque, la zona fue resguardada por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Policía Ministerial y personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes realizaron las diligencias correspondientes. En el lugar fueron localizados casquillos percutidos y el Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

En relación con estos hechos, el rector Javier Saldaña Almazán informó que durante la noche recibió el reporte de una agresión contra universitarios y otras personas que se encontraban en las afueras de la Coordinación Zona Sur, con saldo de personas heridas y una fallecida.

Señaló que los hechos representan una situación que impacta a la sociedad y manifestó su rechazo a la agresión. Asimismo, solicitó a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades correspondientes realizar una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y proceder contra quienes resulten responsables.

Indicó además que se brindará acompañamiento a familiares de las víctimas y que la administración central fue instruida para otorgar apoyo en lo necesario.