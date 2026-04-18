Masacre en Morelos: Ataque armado en bar clandestino de Ayala deja 8 personas muertas

El multihomicidio ocurrió en el establecimiento 'El Rincón de la Banda', ubicado en la comunidad de Anenecuilco. (Foto: Cuartoscuro)

La madrugada de este sábado 18 de abril, un ataque armado en el municipio de Ayala cobró la vida de ocho personas.

El multihomicidio ocurrió en el establecimiento “El Rincón de la Banda”, ubicado en la comunidad de Anenecuilco, el cual, irónicamente, había celebrado su inauguración apenas un día antes.

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de sujetos fuertemente armados irrumpió en el local durante las primeras horas del sábado. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra los asistentes para después huir del lugar con rumbo desconocido.

Pese a la rápida movilización de los equipos de emergencia, los paramédicos confirmaron que las ocho víctimas ya no presentaban signos vitales al momento de su llegada.

La Fiscalía Regional Oriente ha tomado control de la escena, calificando el lugar como un establecimiento de “operación irregular”.

Investigan ataque contra bar en Ayala

La Fiscalía General del Estado de Morelos emitió un comunicado en el que informó que peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) trabajan en el sitio para recolectar indicios.

Este ataque se suma a una serie de eventos violentos que han puesto a Morelos en el foco de la estrategia de seguridad nacional, lo que ha obligado a una intervención más directa del Gobierno federal para pacificar la zona oriente del estado.

Este ataque se suma a una serie de eventos violentos que han puesto a Morelos en el foco de la estrategia de seguridad nacional. (Foto: Cuartoscuro) (Margarito Pérez Retana)

Bar operaba de manera clandestina

El Ayuntamiento de Ayala informó que el establecimiento denominado “El Rincón de la Banda”, donde se registró un ataque armado la madrugada de este 18 de abril a las 04:35 horas con un saldo de ocho fallecidos, operaba de manera clandestina.

La administración municipal señala que dicho local no contaba con licencia de funcionamiento ni con los trámites o permisos necesarios para su apertura.

Se precisó que el lugar se encontraba en su día de inauguración al momento del incidente, violando las normativas municipales vigentes.

La autoridad municipal reiteró que desde el 1 de enero de 2025 no se ha otorgado ninguna nueva licencia para giros rojos (bares), manteniendo una política de cero tolerancia hacia la apertura de estos establecimientos.

Actualmente, solo existen 12 licencias expedidas por administraciones anteriores, de las cuales únicamente seis han sido refrendadas pero permanecen cerradas.

El Ayuntamiento reafirmó su compromiso de no emitir nuevos permisos de este tipo y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades competentes en las investigaciones para esclarecer los hechos.

El Ayuntamiento reafirmó su compromiso de no emitir nuevos permisos de este tipo

Aumento de muertes violentas en Morelos

Ante la gravedad de la situación y la escalada de violencia en la entidad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se pronunció sobre el incremento de muertes violentas en Morelos durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jueves 16 de este mes.

El funcionario señaló que, por instrucciones directas de la presidenta de la República, se ha ordenado la implementación inmediata de trabajos de inteligencia y coordinación operativa para frenar la racha delictiva que azota al estado.

Este municipio fue visitado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del aniversario luctuoso del líder revolucionario Emiliano Zapata Salazar, así como por la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en el casco de la Hacienda de Chinameca y del Museo de las Mujeres Zapatistas.