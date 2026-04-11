Asesinan en Cuernavaca a ‘El Negro’, homicida del bar Attico recién liberado de prisión

‘El Negro’ fue sentenciado por el asesinato de Israel Hernández en el bar Attico de Cuernavaca en 2017.

El ciclo de violencia que conmocionó a la capital morelense hace casi una década cerró un capítulo sangriento este fin de semana. Óscar Antonio Gómez Sierra, alias ‘El Negro’, quien asesinó al estudiante Israel Hernández en 2017 en el bar Attico de Cuernavaca, fue ejecutado a tiros este viernes.

El ataque ocurrió en un establecimiento de lavado de autos en el poblado de Tetela del Monte, al norte de la capital del estado, apenas unos días después de haber recuperado su libertad.

La confirmación de su identidad por parte de las autoridades locales desató de inmediato el recuerdo de un caso que marcó un antes y un después en la percepción de la inseguridad en la vida nocturna de Cuernavaca.

¿Qué pasó en el bar Attico de Cuernavaca?

La madrugada del 29 de septiembre de 2017, la violencia se desbordó en el bar Attico, ubicado en la exclusiva colonia Vista Hermosa. Cámaras de seguridad del establecimiento captaron una secuencia que se volvería viral y desataría protestas ciudadanas.

En las imágenes, se observaba a ‘El Negro’ agrediendo físicamente a una mujer. Israel Hernández, un joven de 23 años y estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), intervino para defender a la mujer.

La respuesta de Gómez Sierra fue letal: sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa contra el estudiante. No conforme con el disparo en el pecho, el agresor pateó el cuerpo inerte de Israel antes de abandonar el lugar con total impunidad, ante la mirada de guardias de seguridad y clientes.

Tras el homicidio, ‘El Negro’ huyó de Morelos, convirtiéndose en uno de los objetivos prioritarios de la justicia estatal. Investigaciones posteriores revelaron que el sujeto contaba con protección de grupos delictivos que operaban en la zona, lo que facilitó su salida del estado.

Fue hasta noviembre de 2017 cuando, gracias a un operativo de inteligencia y colaboración interestatal, fue localizado y detenido en San José del Cabo, Baja California Sur. Al momento de su captura, se confirmó que el sujeto era hijo de una excolaboradora de un grupo delictivo con presencia nacional, lo que reforzó las versiones sobre sus vínculos con el crimen organizado.

‘El Negro’ fue liberado días antes de ser asesinado

A pesar de la brutalidad de las pruebas videográficas y el clamor de la familia de Israel Hernández, el proceso judicial enfrentó diversas etapas. Eventualmente, Óscar Antonio fue sentenciado y recluido en el penal de Atlacholoaya de Morelos.

Se le impuso una pena por homicidio calificado, aunque recursos legales y reducciones de pena por beneficios procesales permitieron que su estancia en prisión fuera menor a la esperada por la opinión pública. Fuentes policiales confirmaron que Gómez Sierra había abandonado el centro de reclusión en días recientes, tras cumplir parte de su sentencia.

Su regreso a las calles fue breve. El viernes pasado, sujetos armados irrumpieron en el autolavado de Tetela del Monte donde se encontraba ‘El Negro’. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en su contra, dejándolo sin vida en el lugar.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas varias líneas de investigación, incluyendo un posible ajuste de cuentas vinculado a sus antecedentes criminales o a las rencillas generadas antes y durante su estancia en prisión.