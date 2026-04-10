Colectivos y FGR regresan al rancho Izaguirre en Teuchitlán: ¿Qué ha pasado a un año del hallazgo?

A un año del caso, 47 personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre.

Este viernes 10 de abril, colectivos de búsqueda y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) regresaron al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, con el objetivo de conocer los avances en las investigaciones tras el hallazgo de cientos de prendas y restos óseos en marzo de 2025.

El ingreso de los colectivos fue autorizado por la FGR, en el marco de labores oficiales que continúan en el predio de la comunidad de La Estanzuela. El convoy, conformado por ocho camionetas tipo van, fue escoltado por elementos de la Guardia Nacional.

La visita ocurre un mes después de que la Fiscalía presentó los avances en las indagatorias y en las acciones de búsqueda relacionadas con el caso, a un año del descubrimiento de un presunto ‘campo de exterminio’ operado supuestamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué ha pasado a un año del hallazgo del rancho Izaguirre?

De acuerdo con el informe que presentó la dependencia, se determinó “de manera clara y contundente” que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento en el que se realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos.

“En dicho centro de adiestramiento se reclutaba forzadamente a personas a quienes se les despojaba de sus pertenencias, tales como prendas de vestir, para portar otro tipo de vestimenta.”, señala el comunicado de la FGR.

Asimismo, indicó que, a partir de un trabajo minucioso, se localizaron indicios relevantes, como dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos, prendas de vestir, entre otros que no fueron detallados.

La Fiscalía precisó que estos indicios son procesados y analizados en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, así como en el sector regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco. “A la fecha, se cuenta con un avance general del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del lugar de intervención”, aseguró.

Respecto a los fragmentos de restos óseos que se localizaron en el sitio, la FGR reveló que “se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino.”

“Al realizar la confronta contra los perfiles de familiares de personas desaparecidas albergados, no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos.”, explicó.

Agregó que, hasta el momento, 47 personas han sido detenidas por el caso del rancho Izaguirre, además de que existen órdenes de aprehensión vigentes que, afirmó, se están cumplimentando conforme a procedimientos judiciales establecidos.

Estas diligencias, subrayó, se llevan a cabo a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el agente del Ministerio Público de la Federación.

Teuchitlán: colectivos cuestionan versión oficial y CNDH señala omisiones en el caso

No obstante, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un posicionamiento público en el que expresó su desacuerdo con las conclusiones de la FGR y cuestionó el desarrollo de las investigaciones.

“Reducir lo ocurrido en ese lugar únicamente a un centro de adiestramiento o de reclutamiento forzado es ignorar una parte fundamental de lo que realmente sucedió ahí. En ese predio hubo violencia, hubo dolor y hubo muerte. Muchas personas perdieron la vida en ese lugar”, sostuvo el colectivo.

Afirmó que esto no es un “invento o suposición”, al señalar que en las propias investigaciones se documenta el hallazgo de un cuerpo y el uso de armas de uso exclusivo del Ejército. Además, indicó que en declaraciones rendidas ante la FGR existen testimonios que refieren que en ese lugar “se asesinaba a personas de manera sistemática”.

“Por eso duele profundamente escuchar versiones oficiales que parecen minimizar o fragmentar la verdad de lo ocurrido”, expresaron.

De igual forma, cuestionaron el porcentaje de 64.44 por ciento de avance reportado por la FGR, al señalar que corresponde únicamente a trabajos en superficie. Según denunciaron, desde julio pasado se detuvo el procesamiento profundo del predio.

A la par, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que señala omisiones en la actuación de autoridades estatales en el caso del rancho Izaguirre. Entre las irregularidades documentadas se encuentran fallas en la preservación del lugar, manejo inadecuado de evidencias y retrasos en los análisis forenses.