Inversión extranjerta en México registra nuevo récord con 23 mil 591 millones de dólares

Buena parte de la inversión extranjera directa en México proviene de la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas.

La inversión extranjera directa en México alcanzó un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre de este año, al registrar 23 mil 591 millones de dólares (mdd), cifra que representó un crecimiento anual de 10.4 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el desempeño de la inversión extranjera “es una muy buena señal para nuestra economía” y sostuvo que los inversionistas internacionales están apostando a que México mantendrá una posición privilegiada dentro de la integración comercial de Norteamérica.

“Los inversionistas extranjeros reafirman su confianza en México. La mayor inversión extranjera directa desde los Estados Unidos evidencia la certidumbre en la relación comercial de largo plazo bajo el tratado que tenemos con los Estados Unidos”, afirmó el funcionario durante la presentación de los resultados trimestrales.

Uno de los componentes más relevantes fue la reinversión de utilidades, que pasó de 16 mil 647 a 22 mil 222 millones de dólares, equivalente a un incremento anual de 33.5 por ciento. “Es una buena señal también, porque quiere decir que están reinvirtiendo en México”, señaló.

Las nuevas inversiones también mostraron un avance, al crecer 7.5 por ciento anual, al pasar de mil 586 mdd a mil 705 mdd en el primer trimestre del año.

Por sectores, el mayor dinamismo se concentró en actividades vinculadas a manufactura avanzada, servicios financieros, minería e infraestructura. La fabricación de vehículos reportó inversiones por 4 mil 33 millones de dólares, un aumento de 20.4 por ciento anual; mientras que los servicios financieros y seguros captaron 6 mil 851 millones de dólares, con un crecimiento de 28.8 por ciento.

EU se mantuvo como el principal origen de la IED en México, con 10 mil 210 millones de dólares y un crecimiento anual de 23.6 por ciento. Le siguieron España, con 3 mil 804 mdd; Australia, con mil 446 mdd; Japón, con 985 mdd; y Canadá, con 894 mdd. En conjunto, estos cinco países concentraron 73.5 por ciento del total.

(El Financiero)

Piden leer con cautela el incremento de la inversión en México

José Carlos Rodríguez Pueblita, profesor de Economía del IPADE, señaló que el desempeño confirma la confianza de las empresas extranjeras ya instaladas en el país, pero no implica por sí mismo una aceleración del ecosistema de inversión.

“Conviene leer el dato con cautela. Una parte muy importante proviene de la reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, más que de nuevas inversiones. Esta conducta es algo constante en las estadísticas oficiales”, afirmó.

Explicó que el comportamiento revela que las compañías internacionales que ya operan en México continúan apostando por expandir operaciones, particularmente ante la ventaja competitiva que representa el país frente a los aranceles impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, advirtió que el contraste con la inversión privada nacional muestra señales menos favorables. Esto, dijo, coincide con la encuesta de expectativas empresariales del IPADE para 2026, donde solo 40 por ciento de los empresarios considera que es un buen momento para invertir en México, por debajo del 54.4 por ciento observado en el primer semestre de 2024.

“La inversión extranjera ayuda, pero no sustituye la confianza interna. Para que México convierta esta oportunidad en crecimiento sostenido, se necesita que la inversión extranjera y la inversión privada nacional se muevan en la misma dirección”, sostuvo.

Por separado, un análisis de México, ¿Cómo Vamos? advirtió que para capitalizar plenamente el nearshoring será indispensable resolver cuellos de botella estructurales, particularmente en materia energética e infraestructura.

“Para atraer industrias tecnológicas, México necesita energía suficiente, confiable y competitiva. Centros de datos, manufactura avanzada, inteligencia artificial y componentes electrónicos requieren suministro eléctrico continuo y de calidad”, y subrayó que la llegada de nuevas inversiones deberá acompañarse de planeación regional, infraestructura hídrica y ordenamiento territorial para evitar presiones sobre comunidades y recursos naturales.