‘No tenemos prisa’: Ebrard anuncia segunda ronda de conversaciones con EU sobre el T-MEC

Marcelo Ebrard anunció que México conversará sobre el T-MEC con una delegación estadounidense.

“Nosotros no tenemos prisa, pero tampoco podemos arrastrar los pies, porque el no avanzar podría generar mucha incertidumbre”, así fue como Marcelo Ebrard definió la posición actual de México en la revisión del T-MEC.

El secretario de Economía confirmó que México sostendrá del 27 al 29 de mayo próximos una segunda ronda de diálogos formales con Estados Unidos de cara a la revisión -en julio- del tratado comercial con ese país y Canadá (T-MEC), conversaciones que calificó de “complejas y difíciles”.

De acuerdo con Ebrard, México llega a esta etapa con el objetivo de competir “cada vez mejor respecto a otras regiones del mundo”, en particular en sectores donde México y Estados Unidos tienen una dependencia elevada.

Revisión del T-MEC: Ebrard propone reorganizar la producción y coherencia en reglas de origen

Ebrard planteó producir una parte en México y otra en Estados Unidos para reducir esas dependencias, lo que, según él, puede traducirse en miles de millones de dólares y en un aumento de manufacturas regionales.

El secretario dijo que México buscará coherencia en las reglas de origen del T-MEC, en especial si Estados Unidos reorganiza su acceso comercial con aranceles de Trump y mayores exigencias de contenido regional.

“Lo que nosotros buscamos es que México tenga la mejor condición en razón de un argumento, la integración de las dos economías”, afirmó.

Ebrard sostuvo que a Estados Unidos le conviene continuar en el T-MEC y que México mantenga “la mejor posición comercial posible”, porque hay productos que no podrá fabricar al mismo costo que su vecino.

Reconoció que el proceso no será sencillo y defendió iniciarlo antes de julio para evitar mayor incertidumbre sobre el T-MEC.

“Sé que son conversaciones complejas y difíciles. No voy a ocultar eso. No es fácil lo que vamos a vivir, pero es mejor hacerlo ahora”, añadió.

Ebrard también insistió en no limitar las conversaciones a reglas de origen o aranceles, sino a una visión de competencia regional frente a Asia.

“Queremos competir en mejores condiciones y para eso tenemos que evitar que entre nosotros haya aranceles y dificultades de todo tipo”, expresó.

Sobre Canadá, el secretario dijo que México ya tiene avances, tras su reciente visita a ese país y anticipó que, después de las conversaciones bilaterales, deberán venir reuniones trilaterales.

Ebrard explicó que Canadá tiene prioridades propias, como acero, madera y energía, pero que los tres socios deben tratar de forma conjunta asuntos como la solución de controversias, reglas de origen, regulación aduanera y sanitaria.

También calificó como “muy exitosa” la misión empresarial a Canadá, donde, según dijo, se logró una primera inversión de 2 mil millones de dólares para producir APIS en Hidalgo. También destacó unas mil 600 reuniones entre empresas mexicanas y canadienses y un ambiente favorable para México entre inversionistas de Toronto y Montreal.