Ebrard confirma que aranceles de Trump a México se quedan: ‘No hay tiempo para nostalgia’

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que es poco probable que los aranceles a los automóviles, el acero y el aluminio desaparezcan, por lo que la mejor alternativa es negociar su reducción.

“No deberíamos ser nostálgicos de una época en la que no había aranceles”, dijo Ebrard en una grabación de declaraciones a periodistas compartida por su dependencia.

El nuevo sistema incluirá aranceles y reglas de origen, agregó Ebrard.

México busca reducir aranceles de EU a México

Ebrard afirmó este miércoles que su país ya no busca una eliminación total de los aranceles en la revisión del tratado con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, sino reducirlos “en lo menos posible”, al reconocer que el comercio internacional ya no opera bajo el mismo paradigma de libre comercio.

Al referirse a la posición expresada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, de que los aranceles de la sección 232 en Estados Unidos se mantendrán, Ebrard resumió que “el mundo comercial, el sistema comercial que teníamos, basado en el libre comercio, ya es muy difícil que regrese”.

En este sentido, el funcionario mexicano también pidió: “no hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel”.

Añadió que ahora habrá un esquema en el que persisten los aranceles y también las reglas de origen, “que a veces son más importantes que los aranceles”.

México prioriza aranceles al acero, alumnio y la industria automotriz

Bajo ese contexto, señaló que en sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, que México ha colocado como prioritarios en la mesa, “es muy difícil pensar en que van a desaparecer los aranceles” y que lo que el país busca ahora es “cómo reducirlos”.

Como ejemplo, sostuvo que en la industria automotriz ya se ha logrado una disminución respecto al arancel de 25 por ciento, de forma que “casi todos están pagando abajo de eso”.

Segunda ronda de conversaciones aún no concluye

Ebrard explicó que la segunda ronda de conversaciones con Washington aún no concluye, pero dejó claro que México ya expuso su posición.

“México planteó su posición (a Estados Unidos), el mundo ideal, óptimo, el objetivo de México, que es prácticamente no tener aranceles, más que en lo menos posible y mantener un flujo abierto de comercio”, sostuvo frente a medios.

La segunda ronda de conversaciones comenzó este lunes en Ciudad de México con la visita de Greer, mientras los equipos alistan la mesa para el arranque de las negociaciones formales previstas para la última semana de mayo.

Del lado estadounidense, agregó, la prioridad pasa por reducir su dependencia de Asia, un terreno en el que México se ve como “el gran aliado” para producir dentro de una región más integrada.

Con información de EFE