(FOTOS) México conquista el Guinness con una histórica ola humana rumbo al Mundial 2026

Récord histórico en México: miles participan en la ola humana más grande del mundo. (GobiernoCDMX)

La Ciudad de México rompió este sábado el Récord Guinness de la ola humana más multitudinaria del mundo realizada fuera de un estadio. El evento reunió a decenas de miles de personas y se convirtió en una fiesta callejera a cinco días del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Para oficializar este logro, las autoridades capitalinas convocaron a los participantes tres horas antes del inicio de la denominada ‘Ola Mundial’, que comenzó cerca de las 10:30 horas y recorrió el emblemático Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México.

“Logramos la ola más grande del mundo”, aseguró la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto.

Al evento acudieron jueces de Guinness World Records para verificar el número de asistentes, quienes más tarde precisarán la cifra oficial de participantes.

Mundial 2026: Ciudad de México conquista Récord Guinness con impresionante ola humana. (GobiernoCDMX)

México supera a Lisboa on ola humana más grande

El récord anterior pertenecía a la ciudad portuguesa de Lisboa, que en 2007 reunió a más de 8 mil personas en un parque público. Sin embargo, la Ciudad de México superó ampliamente esa marca.

El ambiente fue festivo y predominó el color verde de la selección mexicana, que el próximo 11 de junio debutará ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

“Aquí hay un contraste de sentimientos porque están pasando más aspectos sociales importantes en México, pero bueno, eso también es una fiesta, se celebra cada cuatro años y me parece muy viable que la gente venga a disfrutar y aprovechar estos eventos que son mundiales”, explicó a EFE Iván Orozco.

Paseo de la Reforma se llena de aficionados y rompe Récord Guinness previo al Mundial 2026. (GobiernoCDMX)

El aficionado, de 44 años, portaba la camiseta de la selección mexicana y destacó que los mexicanos suelen “festejar ese tipo de actividades, se visten, se maquillan (...) y lo aprovechan y disfrutan al máximo”.

“Los ojos van a estar puestos en México, en Estados Unidos y en Canadá. Principalmente, nosotros, como latinos, vamos a tener muy puesto el ojo en Latinoamérica. Y aparte se va a aprovechar este evento para hacer actividades muy mexicanas”, añadió.

Muchos participantes portaban banderas y sombreros tradicionales. Tal fue el caso de Lupita Mercado, quien señaló que se le “eriza la piel” por la oportunidad de vivir otro Mundial en su país.

“Esperemos que nos vaya bien para estar festejando aquí en el Ángel de la Independencia, donde todo el mundo conmemoramos y hacemos la fiesta”, mencionó.

México calienta motores para el Mundial y rompe un Récord Guinness ante miles de personas. (GobiernoCDMX)

Por su parte, Gustavo Godínez afirmó que el ambiente de la ola fue una “pasada”, con banderas de “todos los colores”.

“Me gustaría entrar a romper este récord. Quiero ser parte y poner un granito de arena para esta pasión futbolística (...) Va a ser otro Mundial en uno de los estadios más emblemáticos, el Azteca, y sí va a pesar. Están emocionados todos”, sentenció.

¿Cuál es la ola humana más grande dentro de un estadio?

El antecedente de la ola humana más grande del mundo corresponde a un registro de 157 mil personas dentro de un estadio. En esta ocasión, la marca mexicana se consiguió en espacios públicos y calles de la capital.

En el Mundial 2026, que organizan México, Estados Unidos y Canadá, competirán 48 selecciones de los cinco continentes, lo que convierte a esta edición en la más grande de la historia del torneo.

En el caso de México, el país albergará el partido inaugural y otros 12 encuentros. Las sedes serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.