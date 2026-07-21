¿Quién es Fernando Gómez-Mont, exabogado de Billy Álvarez que ahora defiende a Ernesto ‘N’?

El abogado y exsecretario de gobernación de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, ahora lleva el caso de huachicol fiscal del exgobernador de Baja California, Ernesto 'N'.

Fernando Gómez-Mont, abogado y exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón, asumió la defensa legal del exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, involucrado en el caso de huachicol fiscal descubierto en Coahuila.

El litigante mexicano de 63 años, egresado de la Escuela Libre de Derecho, es hijo de Felipe Gómez Mont, uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN), donde también militó hasta 2010.

En 1991, fue electo diputado federal para la LV Legislatura, donde ocupó la presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Estuvo involucrado en la creación del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue asesor de Ernesto Zedillo.

“Estamos viendo una reacción de la derecha, de la oposición, en defensa de un delincuente, de un traficante de combustible que ha sido señalado, y desde Morena respaldamos las acciones en búsqueda de la verdad”, expuso Montiel.

El abogado Fernando Gómez-Mont durante una conferencia de prensa. (Cuartoscuro: Diego Simón Sánchez)

¿A qué personajes ha defendido Gomez-Mont?

A lo largo de su trayectoria como litigante, Gómez-Mont ha defendido a personajes poderosos de la política mexicana, como a Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, y a su hermano, Raúl Salinas de Gortari.

El abogado llevó el caso de Tomás Peñaloza, acusado de defraudar al IMSS; a Rogelio Montemayor, en el PemexGate, y a Guillermo ‘Billy’ Álvarez, expresidente del Club Cruz Azul, por cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y extorsión.

“Lo que estamos viendo es una reacción de la derecha, de la oposición, en defensa de un delincuente, de un traficante de combustible”, aseveró.

Morena cuestiona defensa legal de exgobernador

La presidenta del Partido-Movimiento Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que el PRI y el PAN se defienden entre ellos y señaló que un ejemplo es lo que hace Fernando Gómez-Mont.

“Calderón acusó al exgobernador panista de tener una relación de complicidad con el cártel de los Arellano, pero ahora, no importando eso, trae a cuenta la defensa de Ernesto Ruffo”, sentenció al referirse a la complicidad entre ambos políticos.

Dijo que la oposición quiere presentar al exgobernador de Baja California como una víctima, cuando ellos insistían en que era muy importante que se investigarán todos los temas ligados al huachicol fiscal.

Aclaró que se trata de una investigación de la Fiscalía General de la República de un año, en la que son señaladas 25 personas.

Recordó que Gómez-Mont fue secretario de Gobernación en el periodo de Felipe Calderón y Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.